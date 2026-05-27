Espana agencias

La regularización extraordinaria puede elevar un 17 % la afiliación extranjera

Guardar
Google icon

Madrid, 27 may (EFE).- La regularización extraordinaria de 2026 podría incrementar la afiliación extranjera a la Seguridad Social en torno a un 17 %, según el Observatorio Trimestral del Mercado de Trabajo de BBVA Research y Fedea.

La regularización, añade el informe, "podría elevar el tipo medio de las cotizaciones sociales, las horas trabajadas, los precios" y, por el contrario, "moderar el crecimiento de los salarios reales".

PUBLICIDAD

La regularización extraordinaria impulsará la formalización del empleo, pero su impacto macroeconómico será limitado, concluyen.

El observatorio recuerda que la afiliación extranjera a la Seguridad Social alcanzó los 3,2 millones en el primer trimestre de 2026 suponiendo el 14,5 % de la afiliación total, un 8,1 % más que hace un año frente a un crecimiento del 1,8 % de la afiliación autóctona.

PUBLICIDAD

"Las regularizaciones extraordinarias de 2001 y, sobre todo, 2005 tuvieron un impacto significativo sobre el crecimiento de la afiliación extranjera, tanto durante su periodo de vigencia como en los meses posteriores", subrayan.

La ocupación extranjera ha subido un 53,1 % desde finales de 2019 hasta rozar los 4,9 millones de personas, mientras que la autóctona lo ha hecho un 5,6 %, subrayan.

El informe también apunta que la población inmigrante "sigue sobrerrepresentada" en las modalidades contractuales menos estables, aunque reduce su "infrarrepresentación" en el empleo indefinido.

También que los foráneos tienen un mayor peso entre quienes salen del empleo hacia el paro o la inactividad y que trabajan con más frecuencia los fines de semana y en horarios vespertinos o nocturnos.

El observatorio añade que, de forma global, la creación de empleo se moderó en el primer trimestre de 2026 con un descenso también de las horas trabajadas.

La incidencia creciente de las bajas por enfermedad, accidente o incapacidad y el mayor número de días de vacaciones o permiso explican el incremento de la población ocupada que no trabajó desde finales de 2019, añaden.

De cara al segundo trimestre, el observatorio anticipa "un mayor dinamismo de la ocupación". EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cae una red que proveía material a plantaciones de marihuana y blanqueaba capitales

Infobae

Compromís tilda de "grave" la imputación de la gerente del PSOE y ve a los socialistas en una situación de "debilidad"

Compromís tilda de "grave" la imputación de la gerente del PSOE y ve a los socialistas en una situación de "debilidad"

El Parlamento de Canarias rechaza la "prioridad nacional" de Vox

Infobae

Sánchez asume la "gravedad" de la investigación al PSOE pero defiende que ya apartaron a Leire Díez

Sánchez asume la "gravedad" de la investigación al PSOE pero defiende que ya apartaron a Leire Díez

Investigan a un varón en Cáceres por crear con IA imágenes sexualizadas de menores

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Claves para entender por qué la UCO investiga a Leire, la gerente del PSOE, Santos Cercán, un excapitán y hasta el presidente de Correos por pagar las cloacas socialistas

Claves para entender por qué la UCO investiga a Leire, la gerente del PSOE, Santos Cercán, un excapitán y hasta el presidente de Correos por pagar las cloacas socialistas

Última hora del caso Plus Ultra y la entrada en Ferraz, en directo: la UCO acude a la sede central del PSOE con un requerimiento de información

Pedro Sánchez insiste en que las actuaciones de la UCO en Ferraz son “requerimientos” y descarta convocar elecciones “por interés partidista”

De Felipe Baca a Simon Verhoeven: quién es quién en la estructura internacional investigada por operaciones con petróleo y oro venezolano

La UCO entra en las sedes del PSOE y la Guardia Civil para buscar información sobre Leire Díez: imputan a Cerdán, Zarrías y la gerente del partido

ECONOMÍA

España es el país desarrollado donde más ha aumentado la deuda pública desde 2007

España es el país desarrollado donde más ha aumentado la deuda pública desde 2007

Si recibes un mensaje de Hacienda, podría ser una estafa: la Agencia Tributaria alerta de suplantaciones en la campaña de la Renta

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Los bancos se ‘pelean’ por tu nómina y ofrecen hasta 1.200 euros, pero el regalo sale caro si no se lee la letra pequeña

La arquitectura financiera offshore del ‘caso Plus Ultra’: así se blanquearon presuntamente los 53 millones del rescate

DEPORTES

El caso Negreira y cómo el Alzheimer impide que se siente en el banquillo, según un abogado en derecho deportivo: “Es un freno de mano absoluto en la parte penal”

El caso Negreira y cómo el Alzheimer impide que se siente en el banquillo, según un abogado en derecho deportivo: “Es un freno de mano absoluto en la parte penal”

Rayo, próxima parada corona de la Conference: los vallecanos luchan por el título europeo ante el Crystal Palace

Enrique Riquelme asegura tener cerrado su cuerpo técnico, un entrenador en activo y promete un mundialista español si es presidente del Real Madrid

Las elecciones del Real Madrid se celebrarán el 7 de junio en Valdebebas entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme

Marruecos revive el eco de 1998: Brasil y Escocia vuelven a cruzarse en el camino de los Leones del Atlas