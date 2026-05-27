La regularización extraordinaria puede elevar un 17 % la afiliación extranjera

Madrid, 27 may (EFE).- La regularización extraordinaria de 2026 podría incrementar la afiliación extranjera a la Seguridad Social en torno a un 17 %, según el Observatorio Trimestral del Mercado de Trabajo de BBVA Research y Fedea.

La regularización, añade el informe, "podría elevar el tipo medio de las cotizaciones sociales, las horas trabajadas, los precios" y, por el contrario, "moderar el crecimiento de los salarios reales".

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La regularización extraordinaria impulsará la formalización del empleo, pero su impacto macroeconómico será limitado, concluyen.

El observatorio recuerda que la afiliación extranjera a la Seguridad Social alcanzó los 3,2 millones en el primer trimestre de 2026 suponiendo el 14,5 % de la afiliación total, un 8,1 % más que hace un año frente a un crecimiento del 1,8 % de la afiliación autóctona.

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"Las regularizaciones extraordinarias de 2001 y, sobre todo, 2005 tuvieron un impacto significativo sobre el crecimiento de la afiliación extranjera, tanto durante su periodo de vigencia como en los meses posteriores", subrayan.

La ocupación extranjera ha subido un 53,1 % desde finales de 2019 hasta rozar los 4,9 millones de personas, mientras que la autóctona lo ha hecho un 5,6 %, subrayan.

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El informe también apunta que la población inmigrante "sigue sobrerrepresentada" en las modalidades contractuales menos estables, aunque reduce su "infrarrepresentación" en el empleo indefinido.

También que los foráneos tienen un mayor peso entre quienes salen del empleo hacia el paro o la inactividad y que trabajan con más frecuencia los fines de semana y en horarios vespertinos o nocturnos.

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El observatorio añade que, de forma global, la creación de empleo se moderó en el primer trimestre de 2026 con un descenso también de las horas trabajadas.

La incidencia creciente de las bajas por enfermedad, accidente o incapacidad y el mayor número de días de vacaciones o permiso explican el incremento de la población ocupada que no trabajó desde finales de 2019, añaden.

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De cara al segundo trimestre, el observatorio anticipa "un mayor dinamismo de la ocupación". EFE