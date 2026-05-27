La Laguna Tenerife presenta a Fridiksson y a Yebo, su baza para los playoffs

Santa Cruz de Tenerife, 27 may (EFE).- Ante las lesiones de Bruno Fitipaldo y Gio Shermadini, La Laguna Tenerife ha acudido al mercado y se ha hecho con los servicios del base islandés Elvar Fridiksson y del pívot alemán Kevin Yebo, presentados este miércoles en el pabellón Santiago Martín, en un acto en el que también ha participado el secretario técnico del club, Nico Richotti.

El exjugador argentino ha destacado la clasificación del equipo para la pelea por el título de la Liga Endesa, que se confirmó tras la derrota del Unicaja ante el Joventut en el partido aplazado de la jornada 29 (95-74).

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“Quiero darle valor a ese logro, un año más el club ha cumplido los objetivos, tiene mucho mérito y hay que saber disfrutarlo”, ha declarado Richotti, que asegura que el club “ha reaccionado rápido” con los dos fichajes y que está preparado para “seguir compitiendo”.

Tanto Fridiksson como Yebo han valorado de forma positiva la acogida que la plantilla aurinegra les ha brindado en su llegada a la isla.

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En el caso del base islandés, ya jugó el último partido ante el Granada y acabó con 10 puntos, 2 rebotes y 1 asistencia en 16 minutos en pista.

“Tuve mucho apoyo de los líderes del grupo, ha sido fácil, hemos ido paso a paso y todo el mundo me ha ayudado mucho”, ha comentado el jugador.

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Por su parte, Yebo arribó a la isla el pasado lunes y ayer hizo su primer entrenamiento con el equipo.

“Todo el mundo es amable, los chicos han estado mucho tiempo en este club y se siente como una gran familia, me han dado la bienvenida y me han hecho sentir como en casa muy rápido”, ha añadido.

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Fridiksson proviene del Anwil Wloclawek polaco y Yebo llega tras cerrar la temporada con el Chemnitz alemán. Para ambos jugadores supone la primera oportunidad en la ACB, una liga que han reconocido por su “alto nivel”.

“No podía decir que no a un club como este, es un sueño hecho realidad jugar a este nivel”, ha aportado el exterior.

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Mientras, el pívot germano ha recordado que se trata de su primera experiencia fuera de su país y que se siente “muy agradecido por tener la oportunidad de jugar unos playoffs en una de las mejores ligas del mundo”.

Los dos jugadores han destacado que vienen a “aportar su energía” y que intentarán adaptarse rápidamente a los conceptos básicos del juego de Txus Vidorreta.

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Además, han señalado que no se plantean objetivos individuales, sino que la intención es aportar todo lo que puedan para ayudar a ganar al grupo.

Fridiksson y Yebo estarán disponibles para jugar en el último partido de liga regular que afronta el conjunto isleño, un duelo clave para confirmar su posición en la clasificación y por lo tanto, su rival en los cuartos de final en la pelea por el título. EFE

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(foto)

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