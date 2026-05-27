Hincapié y final contra Pacho: "Ecuador va a estar dividido"

Londres, 27 may (EFE).- El ecuatoriano Piero Hincapié, defensa del Arsenal, bromeó sobre la final de la Liga de Campeones contra el Paris Saint Germain de William Pacho y dijo que Ecuador "va a estar dividido" sobre cuál de los dos será campeón.

Pacho ya fue campeón de la Champions el año pasado e Hincapié, que ya tiene una Premier League en su palmarés con el Arsenal, busca levantar este sábado su primera 'Orejona'.

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"El país puede estar dividido", dijo entre risas Hincapié al ser preguntado por la rivalidad con Pacho en la final.

"Lo conozco desde muy pequeño, entrenamos juntos en Independiente de Valle y soñábamos con estos momentos. Él ya fue campeón y esperemos que esta vez me toque a mí".

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Hincapié, que está cedido en el Arsenal por el Bayer Leverkusen, aunque el acuerdo se hará permanente este verano, ha llegado y ha sido importante en el Arsenal, ayudando con sus actuaciones en el lateral izquierdo a que este equipo sea campeón de la Premier por primera vez en 22 años.

"Han sido años muy difíciles. 22 años después... Están muy contentos, muy ilusionados y con ganas de más".

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"Yo apenas llegué, pero hay muchos jugadores aquí que llevan muchos años luchando y es un alivio para todos y poder ir a una final de Champions siendo campeones de la Premier es algo muy importante", respondió Hincapié, que ya ganó una Bundesliga con el Bayer Leverkusen en Alemania.

"No sé si traje suerte o no, yo trato de hacerlo lo mejor. Cuando me tocó, creo que lo hice de la mejor manera".

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Sobre Pacho, también confirmó que hablaron hace poco, aunque no sobre la final de la Champions.

"Me habló, creo que hace dos semanas, pero no sobre eso, más sobre cómo estaba aquí y siempre es lindo hablar con él".

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Hincapié respeta mucho al PSG y pone en valor su estatus de vigentes ganadores de la competición, una experiencia que aún le falta al Arsenal, que solo ha jugado una final en su historia y la perdieron en París en 2006 contra el Barcelona.

"Sabemos que son los actuales campeones de la Champions. Tienen grandes jugadores y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible y traer el título a casa". EFE

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(vídeo) (foto)