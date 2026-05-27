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1-0. Nacional salva los muebles y jugará la repesca de la Copa Sudamericana

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Montevideo, 26 may (EFE).- El Nacional uruguayo consiguió este martes el avance a la repesca de la Copa Sudamericana tras ganar por 1-0 al chileno Coquimbo y quedar emplazado en la tercera posición del grupo B de la Copa Libertadores.

Pese a la derrota, los chilenos llegaron a Uruguay con los deberes hechos y con el boleto a octavos de Libertadores ya cerrado la anterior fecha.

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De esta manera, Coquimbo certificó su liderato con 10 puntos, seguido del colombiano Deportes Tolima con 8 unidades —los mismos que Nacional, que es tercero—. Universitario de Perú quedó como colista con 6 enteros.

Los uruguayos, conscientes de que dependían de si mismos para el avance, fueron a buscar la victoria desde el arranque, un objetivo que consiguieron en el minuto 7.

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Tras una falta sobre Rodrigo Martínez, Maximiliano Gómez se encargó de lanzar un remate colocado a la escuadra de tiro libre que sirvió para colocar el 1-0 y dar confianza a los locales.

"No se salgan del partido" les dijo Hernán Caputto a los suyos durante la pausa de hidratación, sin embargo, los chilenos no consiguieron presionar a Nacional hasta el final de la primera parte.

Ya con el ecuador cumplido, en la disputa por un balón, Tomás Viera tocó el esférico, pero impactó con dureza en el tobillo de Francisco Salinas.

Aunque el argentino Maximiliano Ramírez le sancionó inicialmente con tarjeta amarilla, tras revisar la acción en el monitor del VAR, rectificó su decisión y decretó la expulsión directa del tricolor.

La segunda parte ofreció poco fútbol. Mientras que Nacional buscó guardar el resultado, Coquimbo no fue capaz de generar ninguna ocasión que igualase el resultado.

De esta manera, Nacional aseguró su presencia en la Copa Sudamericana, competición en la que disputará la ronda de repesca con el objetivo de sellar su boleto a los octavos de final.

Por su parte, Coquimbo pasó como primero del grupo a los octavos de Libertadores tras el empate entre Deportes Tolima y Universitario.

- Ficha técnica:

1.Nacional: Luis Mejía (m.46, Ignacio Suárez); Agustín Rogel, Sebastián Coates, Tomás Viera, Nicolás Rodríguez; Nicolás Lodeiro (m.46, Emiliano Ancheta), Juan García; Rodrigo Martínez (m.82, Juan de los Santos), Agustín Dos Santos, Tomás Verón Lupi (m.46, Baltasar Barcia; m.59, Luciano Boggio); Maximiliano Gómez.

Entrenador: Jorge Bava

0.Coquimbo: Gonzalo Flores; Juan Cornejo, Manuel Fernández, Benjamín Gazzolo, Francisco Salinas; Salvador Cordero, Dylan Glaby (m.73, Nicolás Johansen); Cristian Zavala, Guido Vadalá (m.61, Luis Riveros), Benjamín Chandía (m.88, Alejandro Azócar); Lucas Pratto.

Entrenador: Hernán Caputto

Goles: 1-0: m.7, Maximiliano Gómez.

Árbitro: El argentino Maximiliano Ramírez. Amonestó a Dylan Glaby, Agustín Rogel, Manuel Fernández, Benjamín Gazzolo y Lucas Pratto. Expulsó a Tomás Viera.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la sexta jornada de la Copa Libertadores, disputado en el estadio Gran Parque Central de Montevideo. EFE

(foto)

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EFE

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