El Parlamento de Canarias rechaza la "prioridad nacional" de Vox

Santa Cruz de Tenerife, 27 may (EFE).- El pleno del Parlamento de Canarias ha rechazado por 60 votos en contra y tres a favor una propuesta de Vox para aplicar en esta comunidad autónoma lo que denomina "prioridad nacional", según la cual todas las ayudas, subvenciones y servicios públicos se deben asignar de manera prioritaria "a los canarios frente a los extranjeros", según expuso el portavoz de este grupo, Nicasio Galván.

La proposición no de ley planteaba endurecer los requisitos de empadronamiento y permanencia, vincular el acceso a ayudas "a la trayectoria de cotización y contribución al sistema" y limitar el acceso a prestaciones y servicios sociales de los inmigrantes en situación irregular únicamente a casos de urgencia vital.

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El representante de Vox insistió en que esta propuesta "no excluye a nadie", sino que propone ayudar primero a los canarios porque "la caridad empieza por los que están más cerca".

Nicasio Galván planteó que el PP ya ha apoyado iniciativas similares en Extremadura y Aragón y vaticinó que pronto lo harán en Castilla y León y Andalucía.

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Sin embargo, el diputado del PP Jacob Qadri Hijazo rechazó la propuesta y planteó una enmienda de sustitución que no fue admitida por Vox.

Hijazo coincidió en que la inmigración está "en una situación insostenible" y que "muchos de los servicios públicos están al límite", pero argumentó que los problemas se solucionan "con gestión y no con ideología".

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Culpó de la situación al Gobierno de España y a que, a su juicio, hay "corruptos, ladrones y sinvergüenzas" en la Moncloa, por lo que la prioridad nacional debe ser la convocatoria de elecciones.

La diputada del PSOE Nira Fierro replicó que la "prioridad nacional" es un eufemismo que utiliza la ultraderecha de Vox "para esconder su racismo y su segregacionismo", así como para "arrodillar, exprimir y asfixiar al PP".

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Acusó a los populares de estar entregados a los dictados de la ultraderecha, pese a que teóricamente son un partido de Estado, aunque, a juicio de Fierro, el PP "ha perdido el norte y se ha olvidado de lo básico, que es la convivencia y los derechos humanos".

La diputada de CC Ana Oramas dijo que su nación es Canarias y que canarios no son solo los nacidos en las islas, sino los que viven y aman esa tierra y quieren echar sus raíces en ella, por lo que aconsejó a Galván que se mude si no le gusta "esta Canarias". EFE

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