El Obradoiro confirma que solo cinco jugadores tienen contrato para la próxima temporada

Santiago de Compostela, 27 may (EFE).- El director general del Monbus Obradoiro, Héctor Galán, informó este miércoles de que únicamente cinco jugadores de la plantilla que logró el ascenso a la Liga Endesa tienen contrato para la próxima temporada.

Esos cinco jugadores, según relató el máximo responsable del área deportiva, son el base Sergi Quintela, el estadounidense Alex Barcello, el cubano Yunio Barrueta, el brasileño Felipe dos Anjos y el sueco Olle Lundqvist, quien se encuentra recuperándose de la grave lesión de rodilla que sufrió a finales de diciembre.

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“Olle está en un proceso de recuperación que se alargará durante todo el verano, después del verano valoraremos la situación, pero hay que darle tiempo y tener paciencia con su recuperación”, explicó Galán en rueda de prensa.

El director general del Obradoiro, además, avanzó que ya están “inmersos” en la planificación de la plantilla del próximo curso, aunque de momento, apuntó, no han cerrado ninguna incorporación.

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"El presidente me ha trasladado que quiere hacer un proyecto sólido, que no conviva con el sufrimiento o el riesgo del descenso. Estamos en un club que puede presumir de haber tenido una etapa de estabilidad en la ACB y la idea es volver a eso. Nuestra premisa es construir un equipo que no piense en evitar el descenso, pero nos vamos a encontrar con una ACB más potente y de más gasto", avisó Galán. EFE

dmg/mr

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