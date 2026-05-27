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El gol en la final del argentino 'Emi' Buendía, elegido el mejor de la Liga Europa

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Redacción Deportes, 27 may (EFE).- El gol del argentino Emiliano 'Emi' Buendía, del Aston Villa, en la final ante el Friburgo (3-0), ha sido elegido por los aficionados como el Gol del Torneo de la Liga Europa 2025/2026, según informó este miércoles la UEFA.

La elección se determinó tras una votación entre los seguidores, que escogieron el tanto del Buendía entre las diez opciones seleccionadas por el Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA.

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Tras el 1-0 marcado por su compañero Youri Tielemans, gol que quedó en segundo lugar en la votación, el habilidoso atacante argentino sacó un preciso disparo con la izquierda que se coló por la escuadra de la meta defendida por el alemán Noah Atubolu.

El podio de las votaciones lo completó el español Miguel Rodríguez, delantero Utrecht neerlandés y canterano del Celta de Vigo, con su tanto ante el Real Betis en la primera fase de la Liga Europa. EFE

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