El 85% de españoles ven en la desinformación y el bulo una amenaza para la democracia

Madrid, 27 may (EFE).- El 85 % de los españoles considera que la desinformación, bulos y manipulación de imágenes o vídeos suponen una amenaza para la democracia y el 86 % opina que se debería "regular y sancionar de forma más severa la divulgación de informaciones falsas".

Así consta en el estudio 'Desinformación y humor' publicado este miércoles por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que también revela que un 61,2 % de los españoles señala a la política como el ámbito donde más desinformación se produce y un 91,7 % cree que hay partidos que utilizan medios para desinformar.

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A la hora de preguntar a ese 91,7 % qué partido consideran que usa en mayor medida la desinformación, el 34,2 % apunta a Vox, el 23,7 % al PSOE, el 7,7 % al PP, el 1,4 % a Podemos y un 0,4 % a Se Acabó la Fiesta. Un significativo 20,3 % entiende que todos los partidos políticos usan la desinformación.

El estudio ha sido realizado entre el 4 y el 19 de mayo sobre una muestra de 3.493 entrevistas. EFE

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