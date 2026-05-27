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Cuatro heridos, dos graves, en un tiroteo entre clanes enfrentados en Huelma (Jaén)

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(Actualiza con más datos la NA3100 y concretando que son cuatro los heridos)

Jaén, 27 may (EFE).- Cuatro personas han resultado heridas por arma de fuego, dos de ellas de carácter grave, tras el enfrentamiento producido anoche entre dos clanes rivales en Huelma (Jaén).

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Según ha informado el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, los hechos sucedieron en la noche del martes cuando un grupo de personas llegados desde Almería abrieron fuego contra miembros del clan de los Saúles que estaban a las puertas de su domicilio en Huelma.

Al parecer, se trata de un supuesto ajuste de cuentas entre los dos clanes que tendría que ver con un homicidio ocurrido en Adra (Almería) en 2025.

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El patriarca de los Saúles, llamado Saúl el Viejo, y que está en busca y captura, presuntamente fue el autor de la muerte de un joven miembro del clan rival de los Lateros.

Los dos heridos de mayor gravedad en el tiroteo son hijos de Saúl el Viejo, que fueron atacados esta pasada noche por varios miembros de otro clan llegados desde Almería, según han informado a EFE fuentes de la investigación.

Todos los heridos están ingresados en el Hospital Universitario de Jaén bajo custodia policial y tienen la consideración de investigados.

Según la información de la Subdelegación del Gobierno, los presuntos atacantes huyeron con rapidez en un vehículo que ha aparecido calcinado a unos kilómetros de distancia del pueblo.

La Guardia Civil ha desplegado un amplio operativo de búsqueda y captura que se extiende por las provincias de Jaén, Granada y Almería.

También se ha reforzado el dispositivo de seguridad en la localidad jiennense, especialmente en el entorno de la barriada de Mirabueno, en la parte alta del municipio, donde se produjo el tiroteo. EFE

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gd/mma/mcm

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EFE

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