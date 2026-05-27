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Compromís tilda de "grave" la imputación de la gerente del PSOE y ve a los socialistas en una situación de "debilidad"

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El diputado de Compromís adscrito al grupo Sumar, Alberto Ibáñez, ha calificado de "grave" la imputación de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, en la causa que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez y exhorta al partido a ser consciente del momento de "debilidad" en el que se encuentra ofreciendo más explicaciones sobre este caso.

También ha apelado a la prudencia y ha denunciado también el "uso espurio que está haciendo el PP de la justicia y los medios de comunicación", dado que esta mañana azuzó que había un registro de la Unidad Central Operativa (UCO) en la sede central del PSOE y al final se limitaba a un requerimiento de información.

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En los pasillos del Congreso, el portavoz adjunto del grupo plurinacional ha denunciado la "performance orquestada" por el PP al amplificar "información errónea" sobre la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, y volver a posicionar la "hipótesis que no existe" ahora sobre la presunta financiación irregular de los socialistas.

"No puede haber complicidad con los corruptos, pero tampoco puede haber complicidad con aquellos que están trabajando en las cloacas del Estado", ha censurado para arremeter contra PP y Vox.

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LA FINANCIACIÓN IRREGULAR ES LA "LÍNEA ROJA"

Dicho esto, ha alertado que es "grave que se impute a la gerente del PSOE" y ha vuelto a apelar a este partido a "dar información". Asimismo, ha insistido en que la línea roja de su formación para retirar apoyo al Gobierno es un caso de financiación irregular de los socialistas, pero ha insistido en que esa posibilidad "en este momento no es cierta".

"Ante las prisas interesadas de la derecha y la extrema derecha hay que tener cautela, asumiendo que es compatible casos de corrupción, con que haya una operación de la extrema derecha y con tintes internacionales que quieren tumbar a este Gobierno", ha zanjado.

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