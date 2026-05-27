Carolina Navarro será la nueva seleccionadora de pádel femenino

Redacción deportes, 27 may (EFE).- La legendaria exjugadora española Carolina Navarro ha sido nombrada nueva seleccionadora nacional femenina de pádel, según anunció oficialmente la Federación Española de Pádel (FEP).

La presentación de la malagueña tuvo lugar durante el "Summit" de Barcelona y marca el inicio de una etapa en la que Navarro liderará al equipo desde el banquillo, tras años de éxitos en pista.

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El gran objetivo a corto plazo será el próximo Campeonato del Mundo, donde España buscará revalidar su posición de máxima potencia en el mundo del pádel bajo la dirección técnica de la experimentada ex número uno.

Este nombramiento llega en un momento de profesionalización del sector, donde la FEP apuesta por figuras históricas para transmitir valores de competitividad y compromiso a las nuevas generaciones.

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Navarro, considerada una de las mejores jugadoras de la historia del pádel, llega con el objetivo de aportar conocimiento del circuito profesional tras haber dominado el ránking mundial durante casi una década. EFE