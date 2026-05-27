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Cae una red que proveía material a plantaciones de marihuana y blanqueaba capitales

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Barcelona, 27 may (EFE).- La Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra han desmantelado una trama empresarial que movió más de 80 millones de euros y que presuntamente se dedicaba a suministrar material para la instalación y el mantenimiento de plantaciones de marihuana a gran escala, además de blanquear capital de las organizaciones a las cuales proveía.

La organización operaba desde Cataluña y Granada aparentando ser una empresa de venta de productos de ‘growshop’ para el consumo minorista, pero en realidad suministraba de forma coordinada a grandes plantaciones, operaciones gracias a las que consiguió un flujo de caja de 80 millones de euros, mientras que su actividad económica declarada no llegaba a los 15 millones.

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Cuatro personas han sido detenidas, dos de ellas ya han ingresado en prisión, y dos más están siendo investigadas por los hechos, según han detallado este miércoles en una rueda de prensa mandos de los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil

Ambos cuerpos han destacado el “especial valor” de la operación por haber sido capaz de rastrear la trama empresarial que hay detrás de las plantaciones, una “punta de un iceberg” que confían les permita desmantelar otras organizaciones. EFE

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ppa/rq/edr

(foto) (vídeo) (audio)

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EFE

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