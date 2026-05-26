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Nacen en Lorca (Murcia) cuatro linces ibéricos, la segunda camada en libertad

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Lorca, 26 may (EFE).- Cuatro cachorros componen la segunda camada de linces ibéricos en libertad nacidos en Lorca desde que se inició el programa de reintroducción de la especie en la Región de Murcia, según ha confirmado este martes la consejería de Medio Ambiente.

Los técnicos de campo encargados del seguimiento de la especie han detectado en un paraje situado en la zona norte de Lorca a la hembra Urtsu, acompañada de las crías, que cuentan con aproximadamente dos meses de vida.

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El seguimiento realizado por los equipos técnicos permite comprobar la buena evolución tanto de la hembra como de los cachorros, dentro de un trabajo continuado que incluye localización, observación y control de los ejemplares liberados en el medio natural.

Se trata de la tercera camada registrada de una hembra liberada en la Región –dos se han producido en las Tierras Altas de Lorca y otra en Almería- y de la primera confirmada durante este año, lo que para el Ejecutivo murciano constituye “un nuevo avance” dentro del proyecto ‘Life Lynxconnect’ para la recuperación y expansión de esta especie.

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La madre es una hembra liberada en febrero de 2024, con 7,6 kilos y procedente del Centro de Cría del Lince Ibérico Zarza de Granadilla (Cáceres), que ya protagonizó el primer nacimiento confirmado de lince ibérico en libertad en la Región de Murcia tras el inicio de las liberaciones.

En aquella ocasión, inicialmente se detectó la presencia de dos cachorros, aunque el posterior seguimiento técnico permitió confirmar finalmente que habían sido tres las crías nacidas.

La recuperación del lince ibérico en Murcia forma parte del proyecto europeo ‘Life Lynxconnect’, coordinado para favorecer la conexión entre las distintas poblaciones de la especie en la península ibérica y garantizar su viabilidad genética y territorial a largo plazo.

La evolución positiva de la especie también se refleja en los resultados obtenidos este año en los centros de cría gestionados por el Organismo Autónomo Parques Nacionales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La temporada de cría de 2026 concluyó con el nacimiento de 31 cachorros distribuidos en 12 camadas en los centros de El Acebuche, en Huelva, y Zarza de Granadilla, en Cáceres, lo que consolida la tendencia positiva registrada durante los últimos años dentro del Programa de Conservación ex situ del lince ibérico.EFE

adm/or/cc

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EFE

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