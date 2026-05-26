Jonathan Andic deja temporalmente la vicepresidencia de Mango para centrarse en su defensa

Barcelona, 26 may (EFE).- Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, ha anunciado este martes en una carta abierta que deja temporalmente la vicepresidencia de la compañía, aunque conservará sus responsabilidades en los "proyectos familiares, empresariales y sociales", para centrarse en defender su inocencia. EFE
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