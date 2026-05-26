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Jefe de gabinete de Prohens defiende que para el puesto de chófer la confianza en el candidato es clave

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El jefe de gabinete de la presidenta del Govern, Alejandro Jurado, ha señalado este martes que el puesto de chófer de la líder del Govern es de libre designación y que se trata de un puesto en el que la confianza en el candidato es clave.

Jurado ha declarado este martes como investigado en los juzgados de Vía Alemania por un delito leve de prevaricación administrativa en relación a supuestas irregularidades en el proceso de selección de un conductor que acabó beneficiando a un familiar.

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Según ha podido saber Europa Press de fuentes jurídicas, la mano derecha de Prohens, que ha respondido únicamente a su letrado, ha defendido la legalidad del proceso de contratación.

Jurado ha llegado este martes "tranquilo", según ha señalado él mismo, poco antes de las 09.30 horas a los juzgados de Vía Alemania, y ha permanecido en la sala de vistas poco más de cinco minutos. A la salida, de nuevo se ha mostrado "tranquilo" ante los medios.

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El procedimiento judicial deriva de una querella en la que un funcionario acusó al jefe de Gabinete de la presidenta del Govern, Marga Prohens, de idear un plan para modificar las bases de un proceso de selección de chófer para que resultara beneficiado un familiar suyo que se había presentado al puesto junto a otros 200 aspirantes.

El funcionario, que a raíz de estos hechos presenta un cuadro ansioso depresivo desde hace dos años, considera que Jurado urdió un plan "ilegal, injusto y arbitrario" para conseguir un puesto de trabajo a su familiar, a través de la manipulación de una convocatoria pública de empleo para la cobertura de la plaza de conductor.

El Ejecutivo autonómico ha defendido en todo momento que se trata de un nombramiento por libre designación siguiendo el procedimiento establecido. El pasado jueves, el denunciante ratificó su denuncia y aseguró que sigue muy afectado psicológicamente.

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EuropaPress

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