Unai Simón, primer jugador del Athletic convocado en cuatro grandes torneos

Bilbao, 25 may (EFE).- El portero Unai Simón, citado por Luis de la Fuente para jugar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, es el primer futbolista en la historia del Athletic Club convocado para cuatro grandes torneos por selecciones.

El guardameta alavés ya jugó el Mundial de Catar 2022 y las Eurocopas 2020 y 2024, todos ellos como titular, y suma un total 57 partidos con la selección española que le convierten en el que más internacionalidades acumula como jugador del equipo rojiblanco.

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Por otro lado, con Simón y Nico Williams, que estará también en la Copa del Mundo, son ya cuatro los jugadores del Athletic con dos Mundiales, una lista de la que solo formaban parte Rafa Alkorta (Italia 90 y Francia 98) y Julen Guerrero (Estados Unidos 94 y Francia 98).

Esta cita de Francia de hace 28 años, a la que acudieron Alkorta, Guerrero y Joseba Etxeberria, fue la última hasta ahora en la que el Athletic estuvo representado por tres futbolistas.Junto a Simón y Nico ha sido citado por De la Fuente el central Aymeric Laporte, que es además el 28º mundialista del Athletic.

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Anteriormente lo fueron Ciluarren, Muguerza, Gorostiza, Lafuente, Iraragorri (Italia 34); Zarra, Gainza, Panizo, Nando (Brasil 50); Carmelo, Koldo Etxebarria (Chile 62); Iribar (Inglaterra 66); Dani (Argentina 78); Urkiaga (España 82); Zubizarreta, Julio Salinas, Goikoetxea (México 86); Andrinua, Alkorta (Italia 90); Guerrero (EE.UU 94); Etxeberria, Alkorta y Guerrero (Francia 98); Llorente, Javi Martínez (Sudáfrica 10); Arrizabalaga (Rusia 18); Simón, Nico e Iñaki Williams (Catar 22).

El mayor de los Williams, internacional por Ghana, podría repetir y convertirse en el cuarto mundialista del Athletic en la cita norteamericana, una incógnita que desvelará el seleccionador de las 'Estrellas Negras', Carlos Queiroz, cuando ofrezca la lista del combinado africano el próximo 1 de junio. EFE

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