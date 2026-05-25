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Siete heridos, uno de ellos muy grave, en una explosión en un bar de Villaverde (Madrid)

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Madrid, 25 may (EFE).- Siete personas resultaron heridas, una de ellas muy grave, este lunes de madrugada tras producirse una explosión en un bar situado en la calle Villajoyosa, en el madrileño distrito de Villaverde, informó Emergencias de la capital.

Efectivos del Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate (SAMUR) atendieron a los heridos, que presentaban quemaduras de distinta consideración, aunque no trascendieron más detalles acerca de su estado o de si requirieron traslado hospitalario.

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Además, los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid extinguieron un pequeño incendio y revisaron el local, mientras que la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación de los hechos.

En el operativo también participaron efectivos de la Policía Municipal de Madrid y del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (SUMMA112). EFE

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