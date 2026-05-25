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Raya: "Intento hacer lo máximo para ponerle las cosas difíciles al seleccionador"

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Londres, 25 may (EFE).- David Raya, portero del Arsenal, aseguró que está haciendo "lo máximo posible" para ponerle "las cosas difíciles al seleccionador" para ser titular en el próximo Mundial en el que, presumiblemente, estará convocado con la selección española.

El meta del Arsenal ha completado una campaña sensacional con los 'Gunners', con 19 puertas a cero en Premier y siendo el que menos goles ha recibido en la Liga de Campeones. Titular indiscutible en estas dos competiciones, Raya ha ganado ya la Premier, ha conseguido su tercer Guante de Oro consecutivo y ya sólo tiene por delante a Joe Hart y Petr Cech con cuatro, y aspira este sábado a la Copa de Europa.

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"Estoy superfeliz, por toda la trayectoria que llevamos y poder conseguir la Premier al final, me hace estar muy orgulloso de este equipo, de los aficionados. Es muy importante poder celebrarlo con toda la gente después de tantos años sin ganar la Premier", dijo el español en declaraciones a los medios españoles desplazados a Londres.

"Era necesario, era el objetivo desde que llegué y desde antes. Este club está para luchar por todos los grandes trofeos. Nos va a dar mucha energía para la final de la Chmapions", agregó.

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Pese a su gran estado de forma en la Premier, Raya, que estará incluido este lunes en la lista de Luis de la Fuente, siempre ha tenido por delante a Unai Simón en la selección.

"Yo intento jugar mi fútbol aquí y poder ponerle las cosas difíciles al seleccionador, intento hacer lo máximo posible para ello", aseveró el mejor arquero de Inglaterra las últimas tres temporadas.

"Estoy en una etapa muy buena de mi carrera. Poder conseguir este récord de tres 'guantes' consecutivos, estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho", dijo.

Con vistas a la final contra el Paris Saint Germanin, Raya defendió el estilo de juego de su equipo, aunque muchos los clasifiquen de defensivos.

"No sé si es injusto que nos digan eso. Es la manera en la que jugamos. Sabemos que defendiendo y mantener la puerta a cero nos ayuda a ganar los partidos. Defensivamente somo muy fuertes, no damos mucho al rival y hay muchos partidos en los que no hemos dado ninguna ocasión", aseveró.

Sobre el técnico español Mikel Arteta, artífice de que este Arsenal haya salido campeón 22 años después, Raya dijo lo siguiente: "El trabajo que ha hecho es increíble, cómo cogió el club en su mejor momento y cómo lo ha devuelto a la vida y a la cima, sobre todo consiguiendo la Premier. Esto habla de la calidad que tiene, la persona que es, y que no se rinde nunca. Y así nos lo ha transmitido". EFE

(vídeo)

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EFE

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