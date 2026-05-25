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Los valores de mercado de la final: los 94 millones del Rayo contra los 500 del Palace

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Madrid, 25 may (EFE).- La final de la Liga Conferencia de Leipzig enfrentará los casi 95 millones de euros de valor de mercado del Rayo Vallecano con los más de 500 del Crystal Palace, según las cifras de la web especializada Transfermarkt, que sitúan a trece jugadores del conjunto londinense como los futbolistas con mayores cantidades entre ambas plantillas.

Es una diferencia sustancial entre los dos equipos, no sólo colectiva, sino también individual, con el centrocampista Adam Warthon como el más valorado de todos en el Crystal Palace (y también de la final), con 60 millones de euros, por los 18 de Andrei Ratiu en el Rayo Vallecano.

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Aparte de Wharton, otros doce jugadores presentan un valor de mercado mayor a cualquiera del conjunto madrileño: el portero Dean Henderson (28 millones de euros); los defensas Daniel Muñoz (27), Tyrick Mitchell (25), Maxence Lacroix (40) y Chris Richards (25); los centrocampistas Jaydee Cannot (20) y Brennan Johnson (35); y los atacantes Ismaila Sarr (35), Yeremy Pino (35), Jean-Phillipe Mateta (35), Evvan Guesand (28) y Jurgen Strand Larsen (45), por el que el club pagó 50 millones de euros en el mercado de fichajes del pasado invierno.

Todos los jugadores inscritos por el Rayo en la Liga Conferencia están por debajo de los 18 millones de euros en valor de mercado y cuatro sólo por encima de los diez: Ratiu, con 18 millones de euros; Ilias Akhomach y Jorge de Frutos, con 12; y Pep Chavarría, con 10.

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- VALORES DE MERCADO DE AMBOS EQUIPOS: 

. Rayo Vallecano (94,6 millones de euros): Andrei Ratiu (18), Jorge de Frutos (12), Ilias Akhomach (12), Pep Chavarría (10), Augusto Batalla (6), Nobel Mendy (6), Isi Palazón (3), Pedro Díaz (3), Alemao (3), Luiz Felipe (3), Unai López (2,5), Óscar Valentín (2,2), Pathe Ciss (2), Sergio Camello (2), Florian Lejeune (2), Dani Cárdenas (1,8), Álvaro García (1,8), Gerard Gumbau (1,4), Iván Balliu (1,2), Pacha Espino (1), Óscar Trejo (0,4) y Samuel Becerra (0,3).

. Crystal Palace (500,8 millones de euros): Adam Wharton (60), Jorgen Strand Larsen (45), Maxence Lacroix (40), Brennan Johnson (35), Ismaila Sarr (35), Yeremy Pino (35), Jean-Phillipe Mateta (35), Dean Henderson (28), Evvan Guessand (28), Daniel Muñoz (27), Tyrick Mitchell (25), Chris Richards (25), Jaydee Cannot (20), Eddie Nketiah (14), Chadi Riad (12), Daichi Kamada (12), Jefferson Lerma (8), Will Hughes (6), Walter Benítez (5), Borna Sosa (4), Caleb Kporha (1), Nathaniel Clyne (0,5) y Remi Matthews (0,3). EFE

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