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Hoyos atribuye el cambio de Messi a la "fatiga" y no confirma lesión

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Washington, 24 may (EFE).- El técnico del Inter Miami, Guillermo Hoyos, aseguró este domingo que el cambio de Lionel Messi en la segunda parte del partido de MLS contra el Philadelphia Union se debió a la "fatiga".

Messi pidió el cambio en el minuto 72 tras tocarse la parte posterior del muslo izquierdo y se retiró directamente al túnel de vestuarios. El resultado en ese momento era de 4-4.

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Preguntado en rueda de prensa por una posible lesión, Hoyos aseguró que aún no se le ha realizado una evaluación médica y atribuyó el cambio a la fatiga.

"No tenemos información de eso (de una lesión) que yo sepa. Realmente estaba fatigado, tenía fatiga", dijo Hoyos.

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"Fatiga, estaba cansado, el campo estaba pesado. Ante la duda lo que uno hace es tratar de no arriesgarse", insistió el técnico al ser repreguntado.

El partido de este domingo era el último de Messi con el Inter Miami antes de incorporarse a la concentración de la sección argentina.

La Albiceleste debutará en el Mundial el próximo 16 de junio contra Argelia. EFE

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EFE

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