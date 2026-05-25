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La acústica superior del Red Bull Arena de Leipzig

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Madrid, 25 may (EFE).- La primera final europea de la historia del Rayo Vallecano será en el Red Bull Arena de Leipzig, construido en el mismo lugar donde se edificó el antiguo ‘Zentralstadion’, en el corazón de la ciudad del este de Alemania, con capacidad para 45.228 aficionados en partidos internacionales y con un techo de última generación diseñado para lograr una “acústica superior”.

La construcción del moderno recinto, que conserva el muro del histórico campo anterior, empezó en el año 2000, su primera piedra se colocó con motivo del centenario de la fundación de la Federación Alemana de Fútbol en esta ciudad y concluyó en 2004. Su inauguración fue el 16 de julio de ese año, con vistas a la Copa Confederaciones de 2005 y el Mundial de Alemania 2006.

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Sede en la última Eurocopa de 2024 de hasta cuatro partidos, tres de la primera fase y uno de los octavos de final, su césped es híbrido, su terreno de juego es de 105 x 69 metros y la longitud total del recinto alcanza los 230 metros, de norte a sur, y los 210 de este a oeste, según las cifras oficiales del estadio, cuya altura hasta el techo es de 46,5 metros.

De sus 45.228 espectadores de capacidad en competiciones europeas (47.800 en torneos nacionales desde 2024-25), 11.200 posiciones son de pie.

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Es la casa del RB Leipzig desde 2010, en una ciudad de 630.000 habitantes que ahora recibe la final de la Liga Conferencia, en el mismo lugar donde se ubicó el estadio Central, también conocido como De los cien mil, construido en 1954, por la capacidad entonces del campo.

Por ejemplo, 110.000 espectadores acudieron al duelo entre la República Democrática Alemana y Checoslovaquia del 27 de octubre de 1957 y 100.000 en el choque de la primera división alemana entre el SC Rotation Leipzig y el Lokomotive Leipzig del 9 de septiembre de 1956.

En 1994, el estadio Central debió clausurarse “debido al mal estado de construcción”, hasta el año 2000, cuando empezó a componerse ya como el nuevo Leipzig Arena actual, que forma parte también de la historia del Rayo Vallecano, sea cual sea el marcador en la final de este miércoles. EFE

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