Guardiola defiende una Europa "cercana y solidaria" construida desde sus pueblos y regiones y la política "útil"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha defendido la necesidad de apostar por una Europa "cercana y solidaria", construida desde su pueblos y regiones, y a través de la "política útil" para que los ciudadanos sean "idénticos en su dignidad y en sus derechos".

De este modo, en tiempos "convulsos" en los que la guerra "sigue sacudiendo el continente", en los que la "incertidumbre" pesa sobre "muchas" familias, y en los que "la polarización avanza, cada vez más presente, envenenando el debate y rompiendo los puentes del entendimiento", ha abogado por "respetar" las instituciones, como la UE, porque "cuando las instituciones se debilitan y se desprestigian, pierde la sociedad entera".

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Así se ha pronunciado durante su discurso en la ceremonia de entrega este lunes en el Monasterio San Jerónimo de Cuacos de Yuste (Cáceres) del Premio Carlos V 2026 al Comité Europeo de las Regiones, del que ha destacado su defensa de "todas" las regiones y municipios y su "lección de buena gobernanza" a través de la copresidencia de la socialista húngara Kata Tütto y el 'popular' español Juanma Moreno.

"Un ejemplo de que el entendimiento es la fortaleza y de que las personas están por encima de los partidos y de las ideologías", ha expresado la presidenta extremeña, quien ha remarcado que, en consecuencia, "Europa es más sólida y más justa cuando se construye desde la pluralidad y el acuerdo".

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Así, a reconocido el trabajo de Kata Tütto, su trayectoria en Budapest, su compromiso con la sostenibilidad urbana, con los servicios públicos y con la cohesión.

"Con ella aprendemos que la política europea también se mide en la calidad de vida de una ciudad, en la limpieza del agua, en el transporte público, en la energía, en el cuidado de los barrios, en la capacidad de mejorar las condiciones en las que se desarrollan las personas", ha expresado Guardiola, quien ha mostrado por ello la "gratitud" a Tütto "por representar esa Europa práctica, sensible y comprometida. Esa Europa que no se conforma con diagnosticar los problemas, sino que actúa para resolverlos".

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De igual modo, ha resaltado que Extremadura recibe también con "afecto" a Juanma Moreno, presidente en funciones de Andalucía, una "tierra hermana" y a la que "unen muchos lazos", y del que ha valorado "la forma de entender la política desde la moderación, la serenidad y el acuerdo".

Así, ha admirado "la forma de entender la política desde la moderación, la serenidad y el acuerdo" que supone "el sello personal" de Juanma Moreno, que "representa también una forma valiosa de europeísmo".

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"Porque Europa se construye así, con firmeza pero sin estridencias, con convicción pero sin divisiones, con ambición pero sin perder la templanza y la vocación de servicio público", ahonda Guardiola.

CONSTRUCCIÓN DE EUROPA "DESDE LA VALENTÍA"

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Así, ha subrayado que "Europa se construye desde la valentía y desde la palabra", y ha destacado que la acción del Comité Europeo de las Regiones se basa en la cooperación entre sus Estados miembros, sus regiones y sus municipios, así como que "esa colaboración estrecha es fundamental en la construcción de una Unión Europea cercana y solidaria".

Tras ello, ha afirmado "sólo así se pueden afrontar los retos que tenemos por delante" y "sólo así Europa seguirá creciendo con firmeza, de abajo arriba, con pilares robustos. Una Europa humana, comprensiva y nuestra".

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Ha resaltado, al respecto, que ésa es "la grandeza" del Comité Europeo de las Regiones, que "no habla de Europa como una promesa lejana" sino que habla de "Europa desde las calles, desde los barrios, desde los pueblos, desde las ciudades y sus periferias, desde la vida cierta y concreta de la gente, desde sus expectativas, desde sus batallas cotidianas".

con ello, tras recordar que el pasado año el Premio Carlos V recayó en Josep Borrel como reconocimiento a su trayectoria y defensa de una Europa "fuerte en el mundo" y "con voz propia ante la guerra, la amenaza y el desorden internacional", ha resaltado que este año se reconoce otra dimensión "igual de necesaria: la Europa que escucha, la Europa que sentimos cerca, que se cuela en nuestro día a día".

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"La Europa que entiende que ninguna decisión es justa si olvida a quienes la viven en primera persona, que la legitimidad se basa en la utilidad, y la utilidad es una exigencia del ciudadano", añade la presidenta de Extremadura, quien ha alabado que, a su juicio, "Europa sigue siendo una garantía, un abanico de derechos, de libertades, de democracia y de escucha".

Al mismo tiempo, ha afirmado que la política "útil" nace de la conciencia, de la gestión "sensata, cercana y posible", preocupada por una factura de la luz que se encarece, por un temporal que arruina una cosecha o por un joven que se pregunta si podrá construir su futuro en su tierra o tendrá que marcharse.

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En este punto es donde el Comité de las Regiones desarrolla una labor "esencial", porque "ha llevado la voz de los pueblos, la voz de los territorios al corazón de Europa", ha defendido Guardiola, quien ha remarcado que "Europa será más justa, más eficaz y más resistente si sabe mirar a ras de tierra", ha resaltado.

COPRESIDENCIA

Ha resaltado en este punto la "lección de buena gobernanza" que representa a su juicio la fórmula de la copresidencia en el Comité Europeo de las Regiones, donde una mujer y un hombre de distinto signo político y de países diferentes están "unidos por una alta responsabilidad" y una misión "compartida" durante cinco años de "responder a todas las regiones, a todos los municipios, a todas las sensibilidades, a todas las realidades presentes en la Unión Europea".

"Un ejemplo de que el entendimiento es fortaleza y de que las personas están por encima de los partidos y de las ideologías", ha añadido.

Al respecto, ha defendido que "Europa es más sólida y más justa cuando se construye desde la pluralidad y el acuerdo".

Así, a reconocido el trabajo de Kata Tütto, su trayectoria en Budapest, su compromiso con la sostenibilidad urbana, con los servicios públicos y con la cohesión.

De igual modo, ha resaltado que Extremadura recibe hoy también con "afecto" a Juanma Moreno, presidente de Andalucía, una "tierra hermana" y a la que "unen muchos lazos". "La historia, la frontera compartida, el sur, nuestra forma de mirar y esa íntima y justa reivindicación de que nuestros territorios merecen las mismas oportunidades que cualquier otro lugar de Europa", subraya.

Así, ha admirado "la forma de entender la política desde la moderación, la serenidad y el acuerdo" que supone "el sello personal" de Juanma Moreno, que "representa también una forma valiosa de europeísmo".

"Porque Europa se construye así, con firmeza pero sin estridencias, con convicción pero sin divisiones, con ambición pero sin perder la templanza y la vocación de servicio público", ahonda Guardiola.

RECLAMACIÓN EXTREMEÑA DE IGUALDAD

En su discurso, María Guardiola asimismo ha defendido la Europa de las regiones y los municipios que practica el Comité de las Regiones, y en este marco ha apelado a la igualdad que se preconiza desde territorios como Extremadura.

"Desde Extremadura sabemos bien lo que significa pedir que se escuche al territorio. Sabemos lo que significa reivindicar una financiación justa, infraestructuras dignas, una conectividad eficiente, el derecho a crecer y a aportar", ha indicado.

De igual manera, Guardiola también ha agradecido al Rey Felipe VI su presencia en la entrega de los Premios Carlos V. "Ese vínculo ha sido fundamental para que los Premios Carlos V formen parte del patrimonio emocional de Extremadura y de toda España", ha remarcado.