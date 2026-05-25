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Guardiola cree que la imputación de Zapatero evidencia un Gobierno de Sánchez "acabado" y que debe convocar elecciones

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La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, considera que la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero está "perjudicando" la imagen de España y evidencia, además, que el Gobierno del socialista Pedro Sánchez "está acabado" y que, en consecuencia, debería convocar elecciones.

Tras considerar que la imputación de Zapatero es algo "bastante lamentable" que "está perjudicando" a la imagen de España, ya que "es inédito que un presidente esté imputado", ha destacado que el auto del juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, es "tan contundente" que "demuestra" que el expresidente "lo que tenía parece ser es pocos escrúpulos y estar dispuesto a dar mucho dinero público a sus amigos para llevarse comisiones".

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"El faro moral de la izquierda, este señor que decía que ser socialista era lo mismo que tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho, lo que demuestra ese auto que es tan contundente es que, desde luego, lo que tenía parece ser es pocos escrúpulos y estar dispuesto a dar mucho dinero público a sus amigos para llevarse comisiones. Creo que es algo terrible", ha sentenciado Guardiola en una entrevista este lunes en Canal Extremadura TV, recogida por Europa Press, en el marco de la entrega en Cuacos de Yuste (Cáceres) del Premio Carlos V.

Además, entiende la presidente de la Junta que, a tenor de situaciones como la de Zapatero, entre otras, "el Gobierno de Pedro Sánchez está acabado, está terminado y tendría que haber dimitido hace mucho".

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"Lo que está ocurriendo en España no pasaría en ninguna democracia europea, ni siquiera del mundo, y yo creo que tenemos que acabar con esto y tendría que convocar elecciones y dar la voz a los españoles para que podamos tener un gobierno serio, sensato y que se centre en resolver los problemas de la gente, que para eso estamos aquí", ha remarcado sobre Pedro Sánchez.

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