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García-Margallo advierte en Yuste que "la diplomacia ha sido sustituida por la fuerza bruta"

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El exministro de Asuntos Exteriores y exeurodiputado del PP José Manuel García Margallo ha advertido de que en la actualidad, "la diplomacia, la que nos han enseñado a defender, basada en el consenso, en la negociación, ha sido sustituida por la fuerza bruta", en un momento en el que "se ha roto el principio que prohíbe a los países utilizarla para violar las fronteras de sus vecinos".

"La paz ya no se busca como un bien deseable en sí mismo, se persigue con las armas como condición para afirmar el dominio propio", ha lamentado García-Margallo durante su intervención este lunes en la entrega del XIX Premio Europeo Carlos V, por parte de El Rey Felipe VI, al Comité Europeo de las Regiones que se celebra en el Monasterio de Yuste.

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En su intervención, García-Margallo ha considerado que en la actualidad se vive "una era de movimientos migratorios generalizados", así como una época de "profundo reajuste de equilibrios geopolíticos y de paradigmas culturales".

En la actualidad se atraviesa un "cambio absoluto del orden que nos dimos en la conferencia de San Francisco en 1945", y que según ha recordado García-Margallo, estaba "basado en normas universales, generalmente acertadas, instituciones multilaterales y promoción de los valores democráticos", ha dicho.

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Sin embargo, el orden actual "pasa por encima de las fronteras", y está "diseñado y controlado por lo que algunos llaman carnívoros, en que los herbívoros, y estamos entre ellos, normalmente no estamos en la mesa, sino en el menú".

Así, el exministro ha alertado de que "las fronteras orientales de nuestro continente no están siendo decididas por nosotros, están siendo negociadas por Vladimir Putin y Donald Trump", así como la "redefinición completa del Oriente Próximo o el "control de las rutas marítimas por donde transcurre el comercio mundial".

EUROPA DEBE TENER PROYECTO PROPIO

En ese sentido, ha apuntado que "Europa sigue comprometida con el orden normativo que nos dimos en San Francisco", originado en la herencia secular, la razón griega o el Derecho Romano, y está además "por el multilateralismo, no por el unilateralismo, pero ya no podemos dar por sentado que ese orden normativo nos defienda, que nos proteja", ha dicho.

A su juicio, Europa debe "aspirar a tener un proyecto propio", tras lo que el ministro ha relatado que "hasta hace muy poco tiempo, Europa ha vivido en lo que llamamos la edad de la inocencia", en la que pensaba que "iba a tener para siempre una energía barata, que venía de Rusia, un mercado que iba a absorber nuestros excedentes industriales", así como "la delegación de nuestra seguridad en los Estados Unidos".

Si embargo "eso se ha terminado", por lo que García-Margallo ha resaltado la necesidad de "construir nuestra propia senda europea y encontrar nuevas fórmulas de cooperación con nuestros aliados, especialmente los que con nosotros comparten al otro lado del Atlántico los valores occidentales", ha dicho.

Algo que según ha sido, pasa por "completar el mercado interior, hacer del euro una divisa de reserva global y contar con una defensa y una industria bélica propio", tras lo que ha resaltado que "lo que tiene que hacer Europa es empezar a caminar con pantalones largos", ha aseverado.

YUSTE, DONDE "LA MEMORIA EUROPEA SE TOCA"

José Manuel García-Margallo ha confesado que estar en este acto en Yuste, la tierra de sus "ancestros" es una "cuestión extraordinariamente emotiva", ya que Extremadura "es uno de los lugares donde la memoria europea se toca, se encuentra, se siente, donde se sustancia parte de lo que debe ser".

Así, ha considerado en la diversidad de Europa "reside su grandeza",y que "sabe que la integración es mucho mejor que la imposición y que todos y cada una de sus distintas identidades la enriquecen", tras lo que ha resaltado que esto es lo que supone el Comité de las Regiones, galardonado en esta edición con el Premio Carlos V.

El deber del Comité de las Regiones es ser "el altavoz de Europa para llegar a la ciudadanía", y dar a conocer la Europa "cercana, tangible y real, que representan las regiones y municipios" de la Unión Europea.

Por eso, García Margallo ha concluido destacando que con la concesión del XIX Premio Europeo Carlos V a Comité de las Regiones se rinde "homenaje a la voz de la Europa cotidiana, a la vida que transcurre cada día", ya que Europa, según ha defendido, "no es un proyecto hueco o abstracto, ni una mera arquitectura institucional, como entendieron los ingleses en su momento", sino que "Europa tiene un alma, compartida por 450 millones de ciudadanos".

Por eso, "cada tratado, cada directiva, cada propuesta debe tener muy claro el horizonte de las personas a las que se dirige, y para eso está el Comité de las Regiones", por lo que ha concluido asegurando que desde este Monasterio de Yuste, donde el emperador Carlos VI "entendió el peso que suponía un continente dividido, Europa vuelve a orientarse a su propio reflejo", ha concluido.

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