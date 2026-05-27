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El PP y Vox certifican en solitario el cierre de la comisión de la dana de Les Corts

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València, 27 may (EFE).- El PP y Vox han certificado este miércoles el cierre de la comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre la dana de 2024, en cuyas inundaciones murieron 230 personas en la provincia de Valencia, con la aprobación en solitario de su dictamen de conclusiones, que ahora solo falta que se vote en un próximo pleno.

Los dos grupos mayoritarios de Les Corts han rechazado las enmiendas de totalidad de la oposición al dictamen, un documento de 126 páginas que critica las "deficiencias" en la información meteorológica e hidrológica transmitida durante la emergencia y la falta de ejecución por el Gobierno central de infraestructuras hídricas en zonas de riesgo.

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Sobre el papel la Generalitat, las conclusiones únicamente hablan de "una falta de dirección a la hora de exigir, contrastar y reclamar de forma constante información actualizada sobre la evolución hidrológica de los barrancos y caudales que estaba en posesión de la Confederación Hidrográfica del Júcar".

Para el síndic del PP, Fernando Pastor, se trata de un dictamen "serio", con opinión de expertos, víctimas y políticos, y en el que "solo han fallado los representantes del Gobierno" central, algo en lo que ha coincidido el portavoz de Vox, José María Llanos.

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Por su parte, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha lamentado que con este dictamen se repite el "cierre en falso" que ocurrió con la comisión de investigación del accidente de Metrovalencia, y ha acusado al PP y a Vox de apoyarse en "una causa común, que es el encubrimiento de Carlos Mazón".

La diputada de Compromís Isaura Navarro ha afirmado que "hay una realidad que es la que está en el juzgado de instrucción, la que está todos los medios de comunicación, la que está la documentación a la que hemos podido acceder", y "una mentira que es la que han plasmado el PP y Vox en un dictamen infame".

Esta comisión de investigación se constituyó a finales de enero de 2025 y acaba después de celebrar doce sesiones, en las que ha escuchado el testimonio de 32 personas -un tercio de las recogidas en el plan de trabajo aprobado por el PP y Vox-, entre las que no figura la exconsellera de Interior Salomé Pradas ni su ex número dos, Emilio Argüeso, investigados en la causa judicial. EFE

(foto) (vídeo) (audio)

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EFE

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