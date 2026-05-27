Torres acusa a la oposición de "judicialización de la política" y apela a la presunción de inocencia de Zapatero

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que la oposición hace uso "absolutamente desmedido" de la "judicialización de la política" y ha apelado a la presunción de inocencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, investigado en el marco del 'caso Plus Ultra'.

En una entrevista al diario argentino 'La Nación', recogida por Europa Press, Torres ha señalado que es "el inicio de una investigación" y que el principio de presunción de inocencia "es un derecho constitucional".

PUBLICIDAD

"Lo que no puede ser es que estemos en el inicio de una investigación y haya, como vimos la semana pasada en el Congreso de los Diputados, planteamientos condenatorios. Dejemos al Poder Judicial que camine", ha instado, al tiempo que se ha mostrado "confiado" de que Zapatero "pueda demostrar su inocencia".

En este punto, el ministro ha asegurado que "indudablemente hay un uso que hace la oposición absolutamente desmedido, la judicialización de la política". "La oposición exige a los demás lo que luego para sí no mira", ha añadido.

PUBLICIDAD

Torres ha apuntado a otros procesos judiciales "que afectan directamente a la policía patriótica del Partido Popular y a la financiación", lo que ha llevado a declarar como testigos a "presidentes o ministros del Gobierno de España en manos del Partido Popular". "Y ahí nunca hay autocrítica, sino señalamiento permanente al rival político", ha zanjado.