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El español Pau Miquel, segundo en una Antwerp Port Epic que ganó Per Strand Hagenes

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Redacción Deportes, 25 may (EFE).- El español Pau Miquel (Bahrain Victorious) terminó en segunda posición en la clásica belga Antwerp Port Epic, con salida y llegada en Amberes, después de caer derrotado en el esprint final frente al noruego Per Strand Hagenes (Visma | Lease a Bike).

Los 192 kilómetros de la carrera, esencialmente llanos, estaban marcados por las numerosas secciones de caminos de tierra (más de 48 kilómetros), que provocaron muchos pinchazos, caídas, problemas mecánicos y que los ciclistas terminaran llenos de barro.

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Miquel, de 25 años, había sido uno de los grandes protagonistas de la jornada, ya que se metió en la fuga del día junto con el neerlandés Marvin Peters (EEW-VDK). El español resistió en solitario cuando Peters no pudo seguir el ritmo, y se le unió un grupo de ocho corredores a falta de 41 kilómetros para el final.

En ese grupo se encontraba el que a la postre sería el ganador de la carrera, así como otros nombres importantes del pelotón como el del belga Dries de Bondt (Jayco), quien a la postre sería tercero.

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Strand Hagenes terminó la colaboración del grupo de cabeza de carrera cuando amenazó con irse en solitario, pero no fue el único, y los ataques se sucedieron sin descanso en los 10 kilómetros finales.

Finalmente, la fuga encaró reunida el último kilómetro. En la llegada, Strand Hagenes aceleró a falta de 800 metros para la línea de meta y entró en solitario. Es la cuarta victoria como profesional del noruego y la vigésima de este año para el equipo Visma.

El belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step), que partía como gran favorito después de acumular tres podios en esta carrera, no pudo entrar en la fuga, por lo que debió conformarse con el décimo puesto. EFE

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EFE

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