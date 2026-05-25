El Crystal Palace, el equipo de barrio al que vencieron Puskas y Di Stefano

(corrige quinto párrafo: bien "titulares" y no "títulos"

Manuel Sánchez Gómez

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Londres, 25 may (EFE).- Al sur de Londres, a 11 kilómetros del centro de la ciudad, se encuentra Selhurst Park, uno de los pocos estadios de la Premier League aún definidos por el corte del antiguo fútbol inglés. Ladrillo, gradas separadas sin esquinas y el viejo sabor al fútbol de antaño. Es la casa del Crystal Palace, un club de barrio que por primera vez en su historia está en una final europea.

Los 'Eagles', como se los conoce por el águila en su escudo, nacieron a finales del siglo XIX en esta zona sureña de Londres, nombrada Crystal Palace por la mudanza del famoso Palacio de Cristal de Hyde Park a esta área.

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En su historia, uno de los capítulos más curiosos ocurrió en 1962, cuando a la hora de estrenar el sistema de iluminación en Selhurst Park, decidieron invitar a uno de los clubes más importantes de Inglaterra para un amistoso.

Cuando pidieron presupuesto a Manchester United y Liverpool, sus pretensiones eran muy grandes, por lo que su presidente dijo: "Para esto invitamos al Real Madrid". Broma o no, tras el pago de 10 000 libras, el Real Madrid de Ferenc Puskas y Alfredo di Stefano se presentó en el sur de Londres y jugó su primer partido en la capital. Todo esto a menos de una semana de medirse al Benfica en la final de la Copa de Europa.

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Con diez de los once titulares que perderían más tarde contra el equipo de Eusebio, el Real Madrid se impuso por 3-4 al Palace.

A lo largo de su historia, el Palace ha sido un equipo sin demasiada gloria en el fútbol inglés. Ha alternado la primera división con descenso y no fue hasta el curso pasado cuando ganó su primer título. De la mano de Oliver Glasner llegaron la FA Cup conquistada contra el Manchester City y la Community Shield. Además, la FA Cup vino acompañada de la primera clasificación a Europa de su historia, sin contar el breve periplo por la Intertoto en 1998, cuando perdieron en la primera ronda contra el Samsunspor de Turquía.

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En los últimos años, el Palace ha disfrutado de futbolistas como Michael Olise y Eberechi Eze gracias a su buen hacer en la búsqueda de talento en el Championship (Segunda división inglesa), pero, como le ha pasado al Rayo, también ha lidiado con problemas con su directiva, a la que han acusado de no sacar todo el potencial posible al club y de una inversión limitada. Esto es lo que llevó a Glasner a irse.

El técnico austríaco anunció a mitad de esta temporada que se marchará, pese a ser el entrenador más exitoso en la historia del club, no ha recibido el apoyo económico que cree que merecía mientras estrellas como Olise, Eze y Marc Guéhi se marchaban por millonadas a Bayern de Múnich, Arsenal y Manchester City.

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La final de la Liga Conferencia, que disputará el 27 de mayo contra el Rayo Vallecano español, tiene una doble importancia para este equipo, ya que no se han clasificado a Europa vía liga y necesitan el triunfo para estar en la Liga Europa el curso que viene. Sería la despedida perfecta para Glasner a la vez que la directiva intenta convencer a Andoni Iraola -un exrayista- de que este puede ser el siguiente capítulo de su carrera. EFE