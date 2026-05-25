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El Ayuntamiento de Madrid y EFE recuperan la memoria del 'totus tuus' de Juan Pablo II

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Madrid, 25 may (EFE).- El Ayuntamiento de Madrid y la Agencia EFE han llenado el Paseo de Recoletos con la memoria fotográfica de las cuatro visitas a Madrid de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, 22 imágenes icónicas que recuerdan lemas como el 'totus tuus' y momentos "muy similares" a los que vivirá la ciudad con la visita de León XIV.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado por el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, ha recorrido esta exposición al aire libre instalada en el paseo de Recoletos, entre las plazas de Cibeles y de Colón, donde estará hasta el 7 de junio.

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Una visita en la que Almeida ha agradecido esta cesión de la Agencia EFE, cuyo archivo fotográfico es "extraordinario" gracias al trabajo de foto periodistas como Chema Moya, Sergio Barrenechea o Paco Campos, artífices de algunas de las instantáneas que lucen ya en Madrid.

"Con esta muestra, los madrileños van a tener la oportunidad de recordar a través de testimonios gráficos lo que fueron aquellas visitas, tanto por la cantidad de gente que hubo como por momentos tan especiales como los que se pudieron vivir, y prepararse para lo que va a ser un acontecimiento histórico y extraordinariamente importante para la ciudad de Madrid", ha apuntado el alcalde madrileño.

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Por su parte, Oliver ha destacado que estas fotografías siempre llegan al "corazón" y "al mismo punto: EFE estaba aquí".

"La fotografía fija en la memoria un sentimiento que es mucho más estable, más duradero, incluso que los vídeos. Los vídeos entran muy rápido, también salen muy rápido. La fotografía entra y se queda", ha subrayado el presidente de la Agencia EFE.

Las imágenes, instaladas en el Paseo de Recoletos en formato de gran tamaño, rememoran momentos como el itinerario del papa Juan Pablo II en octubre de 1982, cuando hizo un recorrido desde el aeropuerto de Barajas hasta la plaza de Gregorio Marañón aclamado por miles de personas.

Los ciudadanos que visiten la exposición también podrán observar otra de las imágenes más icónicas de ese mismo viaje, en la que se retrata a su santidad besando el suelo tras descender del avión.

Juan Pablo II visitó Madrid en tres ocasiones: del 31 de octubre al 3 de noviembre de 1982; del 15 al 16 de junio de 1993, con motivo de la consagración de la Almudena, y del 3 al 4 de mayo de 2003, para la canonización de cinco beatos españoles.

Por su parte, Benedicto XVI estuvo en la capital del 18 al 21 de agosto de 2011, con motivo de la XXVI Jornada Mundial de la Juventud. EFE

(Foto) (Vídeo)

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