El alcalde de Albacete manda navajas locales a Sánchez y Feijóo para que no se incluyan el nuevo Reglamento de Armas

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha mandado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, junto con navajas albaceteñas, para que esta no se incluya en la modificación del Reglamento de Armas impulsado por el Gobierno de España, reivindicando que cualquier modificación legislativa no afecte a este Bien de Interés Cultural.

Así, en estas misivas, le ha trasladado Serrano "la profunda preocupación del sector cuchillero de Albacete, y por tanto, de toda la ciudad, ante informaciones recientes que dicen que se está apostando por un endurecimiento normativo que criminalizaría un sector clave para la economía de Albacete, como es la cuchillería".

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Serrano, que ha remitido en el mismo sentido una carta a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol y a los portavoces de los grupos en el Congreso, ha acompañado cada misiva de una navaja, "como muestra de la calidad, tradición y seña de identidad de la industria cuchillera albaceteña".

Estas cartas se enmarcan en la respuesta institucional y política del alcalde Manuel Serrano contra "cualquier cambio normativo que pueda perjudicar a la cuchillería de Albacete, que no sólo es una actividad económica fundamental, sino que representa más de seis siglos de tradición artesanal e industrial y forma parte de la identidad histórica de nuestra ciudad y de toda España", tal y como ha informado el Consistorio en un comunicado.

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Serrano ha querido trasladar personal y directamente a los grandes líderes políticos "una postura transversal y compartida por todos los albaceteños, porque Albacete concentra casi el 90% de la producción cuchillera nacional y constituye uno de los principales polos cuchilleros del mundo, reconocido internacionalmente por la calidad, innovación y prestigio de sus productos".

En ese sentido, el alcalde de Albacete pide formalmente "un encuentro de los representantes de cada grupo político o institución con el sector, representado por Aprecu, y también con representantes de la ciudad a través del Ayuntamiento, para que puedan conocer el profundo arraigo que tiene la industria cuchillera en Albacete".

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35 MILLONES Y MIL EMPLEOS

Los más de 1.000 empleos y las exportaciones por valor de 35 millones de euros anuales que llevan el nombre de España y de Albacete a mercados de todo el mundo "demuestran que es un sector estratégico para la economía de la provincia", recuerda Serrano en su carta.

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También incide en que "ha forjado un hueco en el corazón de los albaceteños a lo largo de los siglos, templando el acero en nuestros talleres artesanales repartidos por toda la ciudad. Nuestra profunda tradición cuchillera hace que tengamos uno de los pocos museos de la cuchillería de toda Europa, además de una Fundación para el Desarrollo de la Cuchillería y una Escuela de Cuchillería por la que han pasado cientos de jóvenes albaceteños para formarse en el noble arte cuchillero".

PETICIÓN A LOS GRUPOS

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El alcalde pide a los grupos parlamentarios y responsables políticos que "actúen con responsabilidad y equilibrio, protegiendo la seguridad ciudadana sin poner en riesgo una industria emblemática para nuestra tierra y para España".

"Tanto la cuchillería como la navaja albaceteña están declarados desde hace una década como Bien de Interés Cultural (BIC) por lo que consideramos que no debe incluirse nunca en ningún reglamento o modificación normativa que se haga en el futuro como un elemento asociado a la delincuencia o a la violencia. La inmensa mayoría de los usos vinculados a este producto son legítimos, tradicionales, profesionales, deportivos, artesanales y coleccionistas. Las herramientas no delinquen; delinquen quienes hacen un uso indebido de ellas", ha afirmado el alcalde,

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El enfoque adecuado, según recuerda el alcalde, "no debe ser la criminalización de un sector histórico y generador de riqueza, sino el endurecimiento de las penas y medidas contra quienes cometen actos delictivos, dotando de más medios a quienes combaten contra ella, Policía Nacional y Guardia Civil".

En definitiva, Manuel Serrano reclama en nombre de toda la sociedad albaceteña "sensibilidad institucional y diálogo con el sector, antes de promover cualquier medida que pueda perjudicar gravemente a miles de familias vinculadas directa o indirectamente a esta actividad, o ante cualquier debate público que pueda derivar en la criminalización de la navaja tradicional albaceteña".

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"Cualquier modificación normativa que se plantee requiere conocer previamente las particularidades del sector que tan bien representa en nuestra provincia la Asociación de Empresarios de la Cuchillería y Afines Aprecu que preside Pilar Jiménez".