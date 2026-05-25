Educación ve inminente un acuerdo con sindicatos para frenar la huelga docente valenciana

València, 25 may (EFE).- El secretario autonómico de Educación de la Generalitat Valenciana, Daniel McEvoy, ha considerado, tras recibir la nueva propuesta sindical para intentar frenar la huelga indefinida del profesorado de la enseñanza pública no universitaria de la Comunitat Valenciana que ha iniciado su tercera semana, que van a "acercar posturas", de manera que el acuerdo "va a ser inminente".

McEvoy ha señalado a los periodistas que esperan alcanzar un acuerdo "lo antes posible", y de hecho le gustaría que fuera esta tarde, en la reunión de la Mesa sectorial que han convocado a las 16:00 horas, pues tras leer "por encima" el documento que STEPV, CCOO y UGT les han entregado en mano a él y a la consellera, Carmen Ortí, ve que "en lo fundamental" están de acuerdo.

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Ha indicado que el nuevo documento sindical es "un paso muy importante de cara a intentar solucionar el problema" en el que están inmersos y en el que todos esperan "una mejora" para el profesorado y para las familias de los estudiantes, y ha destacado que los epígrafes del nuevo texto "son similares" a los que han venido tratando.

"Estoy convencido de que vamos por el buen camino, que vamos a acercar esas posturas y que, por el bien de todos, el acuerdo yo creo que va a ser inminente, porque así nos lo demanda el profesorado, el alumnado y cada una de las familias valencianas que mandan a sus hijos e hijas a la escuela pública", ha insistido McEvoy.

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Ha señalado que la consellera y él han mantenido una breve reunión esta mañana con los sindicatos que han acudido a la Conselleria como "deferencia" para recibir la propuesta "en mano" y no a través del registro y que se la expusieran "someramente" antes de poder estudiarla con detenimiento.

El secretario autonómico ha indicado que una negociación de diez horas con una de las mesas de la semana pasada "no es operativa", por lo que esperan acabar estar tarde "en un tiempo razonable" con un acuerdo, pero si no es posible retomarán la reunión "mañana, pasado o al otro, lo que sea necesario", aunque esperan cerrarlo "lo antes posible".

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McEvoy ha hecho hincapié en que lo que falta es el "pequeño ajuste final" para poder llegar a un documento que "satisfaga a todos", dado que todos comparten el "objetivo común" de mejorar la educación pública y ahora solo falta "establecer el marco de acuerdo entre todos" para poder alcanzar el "anhelado acuerdo".

El secretario autonómico ha detallado que algunas cuestiones "hay que afinarlas un poquito" y las dos partes tienen que ceder para llegar al entendimiento que la sociedad está demandando, ya que por ejemplo ambos quieren bajar las ratios, pero a lo mejor "no puede ser con la premura" que piden los sindicatos.

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Además, ha afirmado sobre otras de las demandas que defienden "a ultranza, por supuesto, el valenciano", porque es "una riqueza" de la Comunitat Valenciana que no pueden "soslayar", aunque hay que hacerlo "dentro del marco legislativo" existente. EFE

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