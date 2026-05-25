Espana agencias

Educación ve inminente un acuerdo con sindicatos para frenar la huelga docente valenciana

Guardar
Google icon

València, 25 may (EFE).- El secretario autonómico de Educación de la Generalitat Valenciana, Daniel McEvoy, ha considerado, tras recibir la nueva propuesta sindical para intentar frenar la huelga indefinida del profesorado de la enseñanza pública no universitaria de la Comunitat Valenciana que ha iniciado su tercera semana, que van a "acercar posturas", de manera que el acuerdo "va a ser inminente".

McEvoy ha señalado a los periodistas que esperan alcanzar un acuerdo "lo antes posible", y de hecho le gustaría que fuera esta tarde, en la reunión de la Mesa sectorial que han convocado a las 16:00 horas, pues tras leer "por encima" el documento que STEPV, CCOO y UGT les han entregado en mano a él y a la consellera, Carmen Ortí, ve que "en lo fundamental" están de acuerdo.

PUBLICIDAD

Ha indicado que el nuevo documento sindical es "un paso muy importante de cara a intentar solucionar el problema" en el que están inmersos y en el que todos esperan "una mejora" para el profesorado y para las familias de los estudiantes, y ha destacado que los epígrafes del nuevo texto "son similares" a los que han venido tratando.

"Estoy convencido de que vamos por el buen camino, que vamos a acercar esas posturas y que, por el bien de todos, el acuerdo yo creo que va a ser inminente, porque así nos lo demanda el profesorado, el alumnado y cada una de las familias valencianas que mandan a sus hijos e hijas a la escuela pública", ha insistido McEvoy.

PUBLICIDAD

Ha señalado que la consellera y él han mantenido una breve reunión esta mañana con los sindicatos que han acudido a la Conselleria como "deferencia" para recibir la propuesta "en mano" y no a través del registro y que se la expusieran "someramente" antes de poder estudiarla con detenimiento.

El secretario autonómico ha indicado que una negociación de diez horas con una de las mesas de la semana pasada "no es operativa", por lo que esperan acabar estar tarde "en un tiempo razonable" con un acuerdo, pero si no es posible retomarán la reunión "mañana, pasado o al otro, lo que sea necesario", aunque esperan cerrarlo "lo antes posible".

McEvoy ha hecho hincapié en que lo que falta es el "pequeño ajuste final" para poder llegar a un documento que "satisfaga a todos", dado que todos comparten el "objetivo común" de mejorar la educación pública y ahora solo falta "establecer el marco de acuerdo entre todos" para poder alcanzar el "anhelado acuerdo".

El secretario autonómico ha detallado que algunas cuestiones "hay que afinarlas un poquito" y las dos partes tienen que ceder para llegar al entendimiento que la sociedad está demandando, ya que por ejemplo ambos quieren bajar las ratios, pero a lo mejor "no puede ser con la premura" que piden los sindicatos.

Además, ha afirmado sobre otras de las demandas que defienden "a ultranza, por supuesto, el valenciano", porque es "una riqueza" de la Comunitat Valenciana que no pueden "soslayar", aunque hay que hacerlo "dentro del marco legislativo" existente. EFE

(Foto)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Catorce pandilleros confiesan haber pertenecido a la banda DDP y se muestran arrepentidos

Infobae

Ciudadanos pide personarse en el caso Plus Ultra para ejercer la acusación popular

Infobae

Podemos dice que la investigación a Zapatero "pinta muy mal" y urge a dar explicaciones

Infobae

Condenan a 3 años y medio de prisión al capitán del barco hundido en Indonesia en el que murió familia valenciana

Condenan a 3 años y medio de prisión al capitán del barco hundido en Indonesia en el que murió familia valenciana

Luis de la Fuente: “Lamine Yamal estará disponible para el debut o el segundo partido”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La AP-9, a un paso de ser transferida a Galicia: PSOE, BNG y Sumar ultiman el acuerdo

La AP-9, a un paso de ser transferida a Galicia: PSOE, BNG y Sumar ultiman el acuerdo

Qué dicen los estatutos del PSOE sobre la expulsión de Zapatero: Ábalos y Cerdán ya tenían expediente cuando fue imputado

Última hora de la imputación de Zapatero y el caso Plus Ultra, en directo | El PNV aclara: “No estar con Sánchez no significa, en absoluto, que apoyaremos a Feijóo”

Los hermanos Amaro Chacón y Francisco Flores: quiénes son los empresarios venezolanos vinculados al entorno de Zapatero en el caso Plus Ultra

El entorno de Zapatero intervino ante el general chavista que controlaba el espacio aéreo venezolano para garantizar los vuelos de Plus Ultra

ECONOMÍA

La visita del papa León XIV a Madrid tendrá un impacto de entre 90 y 120 millones de euros

La visita del papa León XIV a Madrid tendrá un impacto de entre 90 y 120 millones de euros

Sánchez anuncia un plan de 9.099 millones para rehabilitar viviendas, crear alquiler asequible y reforzar el transporte público

Plus Ultra debía 451.954 euros a la Seguridad Social, pero podía estar “al corriente” para recibir el rescate: la clave de la deuda aplazada

Más información salarial e indemnizaciones por discriminación: claves de la directiva de transparencia retributiva que España debe transponer antes de junio

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan García y nadie del Real Madrid

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan García y nadie del Real Madrid

La reacción de Gavi al enterarse de que se encontraba en la lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

Luis de la Fuente deja fuera de la lista al Real Madrid: ni Huijsen ni Carvajal, la mala temporada blanca lastra a los internacionales

La lista de la Selección española para el Mundial 2026: estos son los 26 convocados por Luis de la Fuente

La convocatoria de España para el Mundial de 2026: estos son los fijos y las incógnitas de Luis de la Fuente