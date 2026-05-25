De Juande Ramos a Íñigo Pérez, 25 años de la UEFA a la final de Liga Conferencia

David Ramiro

Madrid, 25 may (EFE).- Veinticuatro años y medio tuvieron que pasar desde marzo de 2001 a agosto de 2025 para que Vallecas volviese a vibrar con una competición europea del Rayo, el emblema de un barrio obrero que esta semana pueda hacer historia si gana la Liga Conferencia frente al Crystal Palace inglés.

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Esa primera vez que el Rayo se paseó por Europa fue en la temporada 2000-2001, dirigido por Juande Ramos, tras recibir una invitación de la UEFA por el llamado 'fair play' (juego límpio) que le permitió disputar la Copa de la UEFA.

Ese sueño duró hasta los cuartos de final, hasta que el Alavés le eliminó tras ganar en Mendizorroza (3-0) y perder en Vallecas (2-1). Hasta ese momento, el Rayo demostró una trayectoria impecable en la competición eliminando al Constelació de Andorra, al Molde de Noruega, al Viborg de Dinamarca, al Lokomotiv de Moscú ruso y al Girondins de Burdeos francés.

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Más de dos décadas después, el Rayo ha regresado a Europa, aunque en esta ocasión por méritos propios, ya que logró la clasificación para la Liga Conferencia tras concluir octavo la temporada 2024-2025.

El paso por esta Liga Conferencia no puede estar siendo mejor para el Rayo. En la llamada Fase Liga jugó en Vallecas con el Lech Poznan (Polonia), Drita (Kosovo) y Shkendija (Macedonia del Norte) y como visitante con el Slovan Bratislava (Eslovaquia), Jabiellonia (Polonia) y Hacken (Suecia).

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El balance de resultados fue muy positivo, con victorias ante el Shkendija (2-0), Lech Poznan (3-2), Jagiellonia (1-2) y Drita (3-0), empate con el Hacken (2-2) y derrota frente al Slovan Bratislava (2-1). En total, trece puntos que le valieron para ser quinto y acceder directo a octavos de final, donde se deshizo del Samsunspor turco.

En cuartos de final visitó Vallecas un histórico del continente como el AEK Atenas. El equipo de Íñigo Pérez goleó 3-0 y se aseguró una buena renta para la vuelta que le permitió ser optimista, aunque para pasar tuvieron que hacer frente al llamado ‘infierno griego’. El conjunto heleno remontó y fue durante mucho tiempo superior, hasta el punto que a los 51 minutos ya había igualado la eliminatoria. Un gol salvador de Isi Palazón poco después permitió prolongar el sueño europeo.

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En semifinales tocó otro rival de entidad, el Racing de Estrasburgo francés, que terminó líder e invicto la Fase Liga. Sin embargo, el Rayo no se amedrentó y ganó tanto en la ida en Vallecas (1-0) como en la vuelta en la ciudad francesa (0-1) para sellar el pase a la final.

El último escollo para coronar la guinda a la mejor temporada de los 102 años de historia del club es el Crystal Palace, al que se medirá en la final de Leipzig (Alemania) cerrando un circulo europeo que comenzó en 2000 con Juande Ramos.

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Entre medias, años muy duros como el descenso a Segunda en 2003 y el posterior descenso a los infiernos durante cuatro años en Segunda B, hasta 2008. También el especial recuerdo del ascenso a Primera que libró al club de la desaparición por la crítica situación económica en 2011, el histórico octavo puesto en la máxima categoría de 2013 con Paco Jémez de entrenador o el descenso, bajo la sombra de jugadores vendidos, de 2016.

Después llegó el efímero paso por Primera de la 2018-2019, con la salida abrupta como entrenador en 2019 de Míchel, uno de los mitos del rayismo, y los años de gloria con Andoni Iraola, que regresó al equipo a la máxima categoría e incluso le llevó a disputar unas semifinales de la Copa del Rey.

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Todos esos recuerdos resurgen ahora entre la afición en esa maraña de datos, efemérides, cifras y momentos que componen el libro de historia del Rayo, el símbolo de Vallecas. EFE