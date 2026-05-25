Chadi Riad: "El Rayo Vallecano nos va a poner las cosas muy difíciles"

Javier Peña Atienza

Londres, 25 may (EFE).- Chadi Riad (Palma, 2003) afronta uno de los momentos más especiales de su carrera. El central marroquí, que aterrizó hace dos años en el Crystal Palace procedente del Betis, está a sólo 48 horas de disputar la final de la Liga Conferencia ante el Rayo Vallecano, en una cita histórica para ambos clubes.

PUBLICIDAD

Después de dos temporadas marcadas por las lesiones, el defensa asegura sentirse de nuevo futbolista y llega al tramo decisivo del curso con la ilusión de poder conquistar el primer gran título europeo de su carrera. En una entrevista con la Agencia EFE, Riad destaca el respeto con el que afrontan la final ante el conjunto madrileño, admite la presión añadida que supone jugarse también una plaza en la Liga Europa y reconoce que levantar el trofeo sería "una alegría inmensa".

Pregunta (P): Apenas dos días para que llegue esa ansiada final ¿Cómo está siendo lidiar con esos nervios?

PUBLICIDAD

Respuesta (R): Estamos trabajando mucho y preparándola de la mejor manera, pero sobre todo muy contentos y con mucha ilusión.

P: ¿Le hace más ilusión enfrentarse a un equipo español como es el Rayo Vallecano?

PUBLICIDAD

R: Lo hace más especial. Hacía dos años que no jugaba contra un equipo español y hacerlo en una final me pone muy contento.

P: ¿Qué le ha contado a sus compañeros sobre el Rayo?

PUBLICIDAD

R: Me llevan un montón de días preguntándome a mi y a Yeremy (Pino). Me piden que les diga como juegan y si los jugadores son buenos técnicamente. Me dicen que les cuente cosas.

P: El Rayo Vallecano ha hecho una gran temporada. En LaLiga EA Sports (Primera División) han terminado octavos y en la Liga Conferencia han eliminado a grandes equipos como el Estrasburgo. ¿Cómo ve al equipo de Iñigo Pérez?

PUBLICIDAD

R: Al Rayo todo lo vemos con mucho respeto. Es un equipo humilde que lleva haciendo las cosas muy bien. Estamos trabajando en los entrenamientos muy duro, porque sabemos que va a ser un partido muy complicado y que nos pondrán las cosas muy difíciles.

P: Si consiguen ganar, se asegurarán una plaza en la Liga Europa, pero, si no, no jugarán competición europea. ¿Eso les añade más presión?

PUBLICIDAD

R: Sí, por supuesto, pero lo que hemos hecho estos dos años ha sido algo increíble. Llevar al Crystal Palace a finales es algo increíble. Vamos a vivirla con mucha ambición, humildad y tratar de llevarnos la copa.

P: ¿Qué supondría levantar el trofeo?

PUBLICIDAD

R: Sería una gran ilusión y una alegría inmensa. ¿Qué jugador no quiere levantar trofeos? Sería algo muy bonito y añadiría un nuevo título al palmarés.

P: A nivel personal, los últimos dos años han sido complicados por las lesiones ¿Cómo se encuentra actualmente?

PUBLICIDAD

R: Volviendo a sentirme futbolista. Como has dicho, he estado mucho tiempo fuera de los terrenos de juego. Ahora estoy bien, contento y preparado.

P:¿Qué ha sido lo más complicado?

R: Lo más complicado es cuando estás en el gimnasio y ves a tus compañeros en el césped pasándose lo bien cada día. He tenido el apoyo de mi familia, de mis amigos y he trabajado duro cada día para llegar a donde estoy ahora. EFE

(vídeo)