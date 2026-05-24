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Patxi López dice que no les "cuadra" que Zapatero" se haya podido corromper"

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Barcelona, 24 may (EFE).- El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha dicho este domingo que a los socialistas "no les cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero se haya podido corromper", por lo que seguirán defendiendo la inocencia del expresidente del Gobierno.

Así lo ha expresado López en declaraciones a los medios antes de participar en la Fiesta de la Rosa del PSC en Granollers (Barcelona).

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"De todo lo que se conoce, Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en cinco años prácticamente", ha subrayado el portavoz socialista, que ha remarcado que "aún no se ha demostrado absolutamente nada".

Por ello, ha apelado al respeto del principio de presunción de inocencia y ha reclamado que la justicia ejerza su papel, investigue y ponga pruebas encima de la mesa.

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"En democracia, se tiene que demostrar la culpabilidad, no la inocencia", ha destacado.

López ha trasladado así su confianza en José Luis Rodríguez Zapatero, a quien ha descrito como "un presidente que transformó España, que nos dotó de derechos y libertades como nunca".

La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero acapara el debate político a la espera de conocer detalles del sumario del caso Plus Ultra sobre el alcance de su implicación en los hechos que investiga la Audiencia Nacional. EFE

dic/fl/oli

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