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La Audiencia Nacional juzga por primera vez a una banda juvenil: 15 miembros de los DDP

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Madrid, 24 may (EFE).- La Audiencia Nacional sienta este lunes en el banquillo a quince acusados de pertenecer a la banda juvenil Dominican Don't Play (DDP) que estarían implicados en tráfico de armas o en falsificación de moneda y, en el caso de uno de ellos, en el asesinato de un joven en Madrid en 2022.

Es el primer juicio a miembros de esta organización -declarada ilegal en 2013- que se celebra en la Audiencia Nacional en el marco de una causa que llegó hace años procedente de un juzgado de Toledo.

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De los quince acusados, uno de ellos afronta una petición de prisión permanente revisable por parte del fiscal, que le acusa -entre otros delitos- del asesinato de un joven en el distrito madrileño de Usera la noche del 5 de febrero de 2022.

Además, la Fiscalía pide que se le prohíba residir en Seseña (Toledo) -donde estaba presuntamente afincada la banda- o acudir a Madrid por ser "el lugar donde cometió el delito", según afirma en su escrito de conclusiones provisionales.

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El fiscal le acusa de acudir, junto a terceros, a un parque del mencionado distrito "con la finalidad" de agredir a miembros de otras bandas, y de asestar diversas puñaladas a la víctima.

Para el resto, las penas solicitadas oscilan entre los 4 años y medio y los 15 de cárcel en función, principalmente, del grado de responsabilidad que les atribuye en la "organización criminal" -a tres de ellos les considera "dirigentes"-. Entre los delitos por los que les acusa también figura el de falsificación de moneda y el de expedición de moneda falsa.

El fiscal solicita, por su parte, la absolución para un procesado contra quien la Audiencia Nacional abrió juicio a instancia de las acusaciones, si bien el Ministerio Público no ve acreditada su participación en los hechos.

Se remonta el fiscal en su escrito de acusación al origen de una investigación que arrancó hace años en Toledo, cuando la Guardia Civil descubrió la existencia de un "coro" de la organización DDP asentado en Seseña, y "cuyos miembros actuarían de forma definida y jerarquizada para la comisión de diversos delitos como el tráfico de drogas, tráfico de armas, expedición de moneda falsa", robos o riñas tumultuarias.

El "coro" -una agrupación local dentro de la banda- tiene, según el fiscal, una "estructura jerárquica y se dedica a la comisión de hechos delictivos". En esta causa "se ha acreditado su dedicación a la falsificación de moneda, tenencia de armas, financiación a través del tráfico de estupefacientes".

La venta de armas, el tráfico de drogas y la falsificación de moneda era cómo la banda buscó financiación, además de aportaciones de sus miembros.

La Fiscalía destaca el uso de armas blancas como "uno de los rasgos de la investigación", y recuerda que a los acusados se les ha intervenido varias, y que en el móvil del presunto líder se hallaron imágenes de revólveres y cajas de munición.

Al hablar de los Dominican Don't Play, el fiscal recuerda que en 2013 el Supremo señaló que son "un grupo urbano que opera en España desde diciembre de 2004, formado por jóvenes fundamentalmente de origen dominicano, con una estructura jerarquizada".

Operan -según el fiscal- con un "código de castigos, que denominan bendiciones, infringiendo golpes con puños, tablas o bastones", y solían usar una vestimenta "característica" -ropa deportiva ancha, gorra de béisbol, collares de rango con los colores de la bandera de la República Dominicana y pañuelos negros- pero en este caso el presunto líder buscó otras formas de vestir para evitar ser identificados. EFE

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EFE

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