Hoy es noticia en España (18:20 horas)

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PLUS ULTRA

Un excel de clientes mostraría el mando de Zapatero en la empresa clave de caso Plus Ultra

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"Exitosa gestión": el mensaje de Zapatero al "lugarteniente" del caso Plus Ultra

La UDEF señala que la SEPI dio información incompleta y carpetas vacías sobre Plus Ultra

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Julio Martínez, "ejecutor de órdenes" de Zapatero y con una empresa en las Islas Vírgenes

Los trabajos de maquetación de las hijas de Zapatero, en el foco del caso Plus Ultra

Patxi López dice que no les "cuadra" que Zapatero" se haya podido corromper"

El PP afirma que todo el Gobierno está "bajo sospecha" por el caso Plus Ultra

Ayuso dice que España debe "reiniciarse desde cero" y quitar "activistas" de la política

GOBIERNO LEGISLATURA

Aitor Esteban (PNV) considera "irresponsable" que el Gobierno "siga más allá de 2026"

Moncloa respeta pero no comparte la idea de Esteban (PNV) sobre el fin de la legislatura

CRISIS VIVIENDA

Miles de personas claman en Madrid por una vivienda digna y llaman a una huelga general

Sindicato de Inquilinas llama a desobedecer a los caseros "ante la dictadura del rentismo"

CCOO y UGT piden a las comunidades autónomas colaborar para solventar la crisis de la vivienda

ISRAEL PALESTINA FLOTILLA

El Gobierno Vasco lamenta los incidentes y "provocaciones" al llegar la Flotilla a Bilbao

Unas 2.000 personas se manifiestan en Bilbao entre gritos en contra de la Ertzaintza

Israel convoca a la encargada de negocios española por los incidentes en Bilbao

SEMANA POLÍTICA

El terremoto por la imputación de Zapatero marca la semana política

PARTIDOS PSOE

Patxi López: "Hoy la prioridad nacional no es de Vox, sino del Partido Popular"

UCRANIA GUERRA

El Gobierno condena la "estrategia del terror" de Rusia contra Ucrania tras ataque sufrido

DEBATE CATALUÑA (Entrevista)

El PSC apela a Junts a recuperar la vocación de "centralidad" que tenía Convergència

INMIGRACIÓN CANARIAS

Arriba un cayuco con 19 personas al sur de El Hierro

TIEMPO ALERTAS

36 capitales llegarán o sobrepasarán este domingo los 30º y diez de ellas los 35º

Zonas de siete comunidades en aviso, Canarias por calor con máximas de 34 grados

BANCA ESTRATEGIA

Los neobancos conquistan al cliente en España y ahora aspiran a ser su entidad principal

MOVILIDAD ROBOTAXIS

Phoenix, Wuhan o Miami, algunas de las ciudades que implantaron robotaxis antes que Madrid

AGRICULTURA SINIESTRALIDAD

Las hectáreas de cultivo siniestradas en el primer cuatrimestre suben un 82 %

MEMORIA DEMOCRÁTICA (Entrevista)

El nieto de un guardia represaliado pide reconocer a los agentes leales a la República

FUERZAS ARMADAS

Radiografía de las Fuerzas Armadas: 54.517 militares de carrera, 2.415 más que hace 5 años

BANDAS JUVENILES

La Audiencia Nacional juzga por primera vez a una banda juvenil: 15 miembros de los DDP

SEMANA SANTA

La cofradía Minerva y Veracruz de León rechaza que sus mujeres procesionen como los hombres

MARTA DEL CASTILLO

"Las grietas de un crimen sin cuerpo": aciertos, fallos y enigmas sobre Marta del Castillo

HUELGA PROFESORADO

Los sindicatos elaboran un documento para acabar con la huelga de profesores en la Comunidad Valenciana

RAPHAEL GIRA (Entrevista)

Raphael trabaja en un nuevo disco sobre México que grabará antes de finales de año

MÚSICA MÉTRIKA (Entrevista)

Métrika: "Hay una cosa peor que ser mala persona y es ser mediocre"

ROMERÍA ROCÍO

El Rocío vive la cuenta atrás para su madrugada más esperada

Atendidos 1.150 pacientes y registradas 352 incidencias en el Plan Aldea por el Rocío

PAPA ESPAÑA

Barcelona rozará el lleno turístico la semana de la visita del papa León XIV

CARRERAS ILEGALES

Once detenidos por organizar carreras ilegales en Toledo, Cuenca, Navarra y sur de Madrid

SUCESOS PARAPENTE

Muere un hombre en un accidente de parapente en Caudete (Albacete)

Y LOS TEMAS DE EFE...

ISAK ANDIC

Fianzas millonarias, el efecto disuasorio para evitar que los ricos huyan de la Justicia

La imposición de fianzas millonarias en casos de delitos graves como el de homicidio -por el que se investiga en Cataluña a Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango- es un recurso de los jueces para evitar que los acusados huyan de la acción de la Justicia al tener que depositar elevadas cantidades, con lo que buscan ejercer un efecto disuasorio. Marta Ostiz

FRAUDE FISCAL

De Shakira a los 'youtubers': así averigua Hacienda si viven (y deben tributar) en España

La compra de un coche, el recibo de una peluquería o una foto en un restaurante sirven a los inspectores de Hacienda como pista para averiguar si una persona vive en España -y si, por lo tanto, debería tributar en el país-, una forma de lucha contra el fraude fiscal que, en ocasiones, acapara todos los focos. María Pachón

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS

Sitúan en Toledo una necrópolis de 6.000 años, la más antigua del interior de la Península

Investigadores de varias universidades españolas, lideradas por la Universidad de Alcalá (UAH), han publicado un estudio que revela que el yacimiento de Valdelasilla, situado en Illescas (Toledo), alberga la necrópolis monumental más antigua conocida en el interior de la península ibérica, de finales del quinto milenio a.C., es decir, de hace más de 6.000 años. Miriam Serradilla Martín

AGENDA INFORMATIVA

CULTURA Y TENDENCIAS

19:00h.- Madrid.- TOROS MADRID.- Corrida de toros de Alcurrucén para Fortes, David de Miranda y Víctor Hernández. Las Ventas. (Texto) (Foto)

20:00h.- València.- MIGUEL RÍOS.- La gira de Miguel Ríos "El último vals" recala en el Palau de les Arts de València, donde presenta su nuevo trabajo acompañado en el escenario por cuatro músicos multinstrumentistas que ofrecen un formato electroacústico donde el rock y el country se encuentran. Palau de les Arts.

20:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA SOLIDARIDAD.- La cofundadora del proyecto Barrios Orquestados, la violinista Laura Brito, ofrece el concierto solidario 'Mondmuziko - Músicas para la paz' para recaudar fondos para un proyecto con menores en exclusión social en Tegucigalpa, Honduras. Auditorio Alfredo Kraus.

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