Hoy es noticia en España (18:20 horas)

PLUS ULTRA
Un excel de clientes mostraría el mando de Zapatero en la empresa clave de caso Plus Ultra
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"Exitosa gestión": el mensaje de Zapatero al "lugarteniente" del caso Plus Ultra
La UDEF señala que la SEPI dio información incompleta y carpetas vacías sobre Plus Ultra
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Julio Martínez, "ejecutor de órdenes" de Zapatero y con una empresa en las Islas Vírgenes
Los trabajos de maquetación de las hijas de Zapatero, en el foco del caso Plus Ultra
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Patxi López dice que no les "cuadra" que Zapatero" se haya podido corromper"
El PP afirma que todo el Gobierno está "bajo sospecha" por el caso Plus Ultra
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Ayuso dice que España debe "reiniciarse desde cero" y quitar "activistas" de la política
GOBIERNO LEGISLATURA
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Aitor Esteban (PNV) considera "irresponsable" que el Gobierno "siga más allá de 2026"
Moncloa respeta pero no comparte la idea de Esteban (PNV) sobre el fin de la legislatura
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CRISIS VIVIENDA
Miles de personas claman en Madrid por una vivienda digna y llaman a una huelga general
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Sindicato de Inquilinas llama a desobedecer a los caseros "ante la dictadura del rentismo"
CCOO y UGT piden a las comunidades autónomas colaborar para solventar la crisis de la vivienda
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ISRAEL PALESTINA FLOTILLA
El Gobierno Vasco lamenta los incidentes y "provocaciones" al llegar la Flotilla a Bilbao
Unas 2.000 personas se manifiestan en Bilbao entre gritos en contra de la Ertzaintza
Israel convoca a la encargada de negocios española por los incidentes en Bilbao
SEMANA POLÍTICA
El terremoto por la imputación de Zapatero marca la semana política
PARTIDOS PSOE
Patxi López: "Hoy la prioridad nacional no es de Vox, sino del Partido Popular"
UCRANIA GUERRA
El Gobierno condena la "estrategia del terror" de Rusia contra Ucrania tras ataque sufrido
DEBATE CATALUÑA (Entrevista)
El PSC apela a Junts a recuperar la vocación de "centralidad" que tenía Convergència
INMIGRACIÓN CANARIAS
Arriba un cayuco con 19 personas al sur de El Hierro
TIEMPO ALERTAS
36 capitales llegarán o sobrepasarán este domingo los 30º y diez de ellas los 35º
Zonas de siete comunidades en aviso, Canarias por calor con máximas de 34 grados
BANCA ESTRATEGIA
Los neobancos conquistan al cliente en España y ahora aspiran a ser su entidad principal
MOVILIDAD ROBOTAXIS
Phoenix, Wuhan o Miami, algunas de las ciudades que implantaron robotaxis antes que Madrid
AGRICULTURA SINIESTRALIDAD
Las hectáreas de cultivo siniestradas en el primer cuatrimestre suben un 82 %
MEMORIA DEMOCRÁTICA (Entrevista)
El nieto de un guardia represaliado pide reconocer a los agentes leales a la República
FUERZAS ARMADAS
Radiografía de las Fuerzas Armadas: 54.517 militares de carrera, 2.415 más que hace 5 años
BANDAS JUVENILES
La Audiencia Nacional juzga por primera vez a una banda juvenil: 15 miembros de los DDP
SEMANA SANTA
La cofradía Minerva y Veracruz de León rechaza que sus mujeres procesionen como los hombres
MARTA DEL CASTILLO
"Las grietas de un crimen sin cuerpo": aciertos, fallos y enigmas sobre Marta del Castillo
HUELGA PROFESORADO
Los sindicatos elaboran un documento para acabar con la huelga de profesores en la Comunidad Valenciana
RAPHAEL GIRA (Entrevista)
Raphael trabaja en un nuevo disco sobre México que grabará antes de finales de año
MÚSICA MÉTRIKA (Entrevista)
Métrika: "Hay una cosa peor que ser mala persona y es ser mediocre"
ROMERÍA ROCÍO
El Rocío vive la cuenta atrás para su madrugada más esperada
Atendidos 1.150 pacientes y registradas 352 incidencias en el Plan Aldea por el Rocío
PAPA ESPAÑA
Barcelona rozará el lleno turístico la semana de la visita del papa León XIV
CARRERAS ILEGALES
Once detenidos por organizar carreras ilegales en Toledo, Cuenca, Navarra y sur de Madrid
SUCESOS PARAPENTE
Muere un hombre en un accidente de parapente en Caudete (Albacete)
Y LOS TEMAS DE EFE...
ISAK ANDIC
Fianzas millonarias, el efecto disuasorio para evitar que los ricos huyan de la Justicia
La imposición de fianzas millonarias en casos de delitos graves como el de homicidio -por el que se investiga en Cataluña a Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango- es un recurso de los jueces para evitar que los acusados huyan de la acción de la Justicia al tener que depositar elevadas cantidades, con lo que buscan ejercer un efecto disuasorio. Marta Ostiz
FRAUDE FISCAL
De Shakira a los 'youtubers': así averigua Hacienda si viven (y deben tributar) en España
La compra de un coche, el recibo de una peluquería o una foto en un restaurante sirven a los inspectores de Hacienda como pista para averiguar si una persona vive en España -y si, por lo tanto, debería tributar en el país-, una forma de lucha contra el fraude fiscal que, en ocasiones, acapara todos los focos. María Pachón
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
Sitúan en Toledo una necrópolis de 6.000 años, la más antigua del interior de la Península
Investigadores de varias universidades españolas, lideradas por la Universidad de Alcalá (UAH), han publicado un estudio que revela que el yacimiento de Valdelasilla, situado en Illescas (Toledo), alberga la necrópolis monumental más antigua conocida en el interior de la península ibérica, de finales del quinto milenio a.C., es decir, de hace más de 6.000 años. Miriam Serradilla Martín
AGENDA INFORMATIVA
CULTURA Y TENDENCIAS
19:00h.- Madrid.- TOROS MADRID.- Corrida de toros de Alcurrucén para Fortes, David de Miranda y Víctor Hernández. Las Ventas. (Texto) (Foto)
20:00h.- València.- MIGUEL RÍOS.- La gira de Miguel Ríos "El último vals" recala en el Palau de les Arts de València, donde presenta su nuevo trabajo acompañado en el escenario por cuatro músicos multinstrumentistas que ofrecen un formato electroacústico donde el rock y el country se encuentran. Palau de les Arts.
20:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA SOLIDARIDAD.- La cofundadora del proyecto Barrios Orquestados, la violinista Laura Brito, ofrece el concierto solidario 'Mondmuziko - Músicas para la paz' para recaudar fondos para un proyecto con menores en exclusión social en Tegucigalpa, Honduras. Auditorio Alfredo Kraus.
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