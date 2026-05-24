Espana agencias

De Shakira a los 'youtubers': así averigua Hacienda si viven (y deben tributar) en España

Guardar
Google icon

María Pachón

Madrid, 24 may (EFECOM).- La compra de un coche, el recibo de una peluquería o una foto en un restaurante sirven a los inspectores de Hacienda como pista para averiguar si una persona vive en España -y si, por lo tanto, debería tributar en el país-, una forma de lucha contra el fraude fiscal que, en ocasiones, acapara todos los focos.

PUBLICIDAD

La Audiencia Nacional ha dado esta semana la razón a la cantante Shakira al reconocer que Hacienda no ha podido demostrar que en 2011 vivía en España, lo que ha supuesto la anulación de la multa que se le había impuesto por no pagar sus impuestos, una decisión que la Agencia Tributaria (AEAT) ya ha avanzado que va a recurrir.

La AEAT lleva años vigilando la simulación de traslado de la residencia fiscal a otros países con el objetivo de evadir impuestos, una conducta "extremadamente lesiva para los intereses de la Hacienda Pública", tal y como recoge el Plan de Control Tributario y Aduanero de 2026.

PUBLICIDAD

Este documento, que fija las prioridades de la Agencia para el año, alude específicamente al caso de los 'influencers' para señalar que atenderá "especialmente al análisis de la verdadera residencia fiscal de quienes participan en estas nuevas formas de negocio".

Son varios los 'influencers' y 'youtubers' que se han trasladado fuera de España en los últimos años, desde El Rubius hasta TheGrefg, Agustin51, Willyrex, Vegeta777 o Patry Jordán, algunos de ellos reconociendo abiertamente que lo han hecho con el objetivo de pagar menos impuestos, sin que por el momento haya trascendido ningún conflicto con Hacienda por este motivo.

Muchos de estos creadores de contenido han fijado su residencia en Andorra, una vía que ya utilizaron en su día la tenista Arantxa Sánchez-Vicario -que fue multada con 5,2 millones de euros por no tributar en España entre 1989 y 1993- o la cantante Montserrat Caballé -que acordó devolver medio millón de euros y abonar una multa de 254.231 euros-.

También la baronesa Thyssen, Carmen Cervera, que tiene fijada su residencia en el Principado desde 1992, o su hijo, Borja Thyssen, que, como Shakira, fue finalmente absuelto después de que la Administración no lograra acreditar que vivió en España más de la mitad del año 2007.

La normativa española considera que una persona reside fiscalmente en España cuando permanece en el país más de la mitad del año (es decir, más de 183 días) o cuando constituye el núcleo de sus intereses económicos o vitales.

Determinar dónde vive un contribuyente es bastante sencillo en la mayoría de los casos, pero para algunos perfiles, como cantantes o creadores de contenido, se convierte en una labor minuciosa de investigación que ha sido incluso llevada a la pequeña pantalla en la serie 'Celeste'.

El portavoz de la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) José María Peláez explica a EFE que hay "indicios" que llevan a sospechar que personas que no han presentado la declaración de la renta son, en realidad, residentes, como por ejemplo que hayan comprado casas, coches o joyas.

A partir de ahí, comienza la investigación para intentar probar que pasó más de 183 días en el país, lo que abarca desde comprobar la asistencia a citas médicas, peluquerías o retiradas de dinero en cajeros, a cualquier información publicada en redes sociales: una foto en un restaurante es un indicio que se puede convertir en prueba con un requerimiento de información al establecimiento -e, incluso, directamente si no se cuestiona su veracidad-.

Peláez advierte de que la investigación no acaba en esos 183 días, ya que también computan como días en España las salidas esporádicas -por ejemplo, para ofrecer conciertos o jugar partidos de tenis-, sobre todo si no se pasa más de la mitad del año en ningún otro país.

De hecho, aunque la persona pase más de la mitad del año en otro país puede ser considerado residente si tiene en España su centro de interés económico, es decir, su vivienda, sus cuentas bancarias o el lugar donde firma sus contratos, por ejemplo.

También si tiene en España su centro de interés vital y familiar, entendido como el lugar donde reside su cónyuge, donde están escolarizados sus hijos, donde tiene su gimnasio o su médico.

Peláez apunta, en el caso de los 'youtubers' que se han trasladado a Andorra: si se han comprado una vivienda y se han llevado a su familia, "Hacienda no tiene nada que decir", pero si retransmiten unos días desde un estudio alquilado y el resto del tiempo lo pasan en España, donde tienen su vivienda, su familia y sus cuentas bancarias, "por mucho que estén físicamente en Andorra más de 183 días, esas personas siguen siendo residentes en España". EFECOM

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cristina Sánchez-Andrade construye en 'Vida insecta' un bestiario como espejo humano

Infobae

Sitúan en Toledo una necrópolis de 6.000 años, la más antigua del interior de la Península

Infobae

Barcelona rozará el lleno turístico la semana de la visita del papa León XIV

Infobae

Radiografía de las Fuerzas Armadas: 54.517 militares de carrera, 2.415 más que hace 5 años

Infobae

Las fotos de Pive Amador en los primeros años 70: "Si no había libertad, nos la tomábamos"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Hay que hacer un Kitchen Gabinet”: cómo la trama Plus Ultra intentó boicotear la investigación

“Hay que hacer un Kitchen Gabinet”: cómo la trama Plus Ultra intentó boicotear la investigación

Zapatero habría liquidado una hipoteca de 500.000 euros en 11 meses con una transferencia única desde la cuenta de su mujer

“Es pro Sánchez y pro Maduro. El fin justifica los medios”: la Policía revela cómo los jefes de Plus Ultra decidieron buscar la influencia de Zapatero para rescatar la aerolínea

El PSOE, a un año de las elecciones autonómicas: el desgaste de 2026 y la ineficaz apuesta por ministros lastrarán su intento de recuperar el terreno perdido

El informe de la UDEF señala a Zapatero como líder de una red que gestionó ayudas públicas a Plus Ultra por 53 millones de euros

ECONOMÍA

Un tribunal castiga por “temeridad” a un divorciado que ocultó dinero para no pagar la pensión a su mujer, a la que abandonó en Suiza enferma y sin ingresos

Un tribunal castiga por “temeridad” a un divorciado que ocultó dinero para no pagar la pensión a su mujer, a la que abandonó en Suiza enferma y sin ingresos

Los mercados ya no duermen

Cobrar el sueldo en criptomonedas ya es posible en Estados Unidos: ¿podría implantarse en la nómina de los trabajadores españoles?

El aceite de cocina usado podría ser la solución a la falta de combustible para aviones en España y Europa

La surrealista oferta de piso en el centro de Madrid: 120.000 euros por una vivienda de 11 metros cuadrados donde puedes “bañarte de cuclillas”

DEPORTES

El artista detrás de la escultura de Nadal en Roland Garros: “En la toma de medidas simuló el golpe de raqueta. Ver cómo te pasa cerca de la cara es increíble”

El artista detrás de la escultura de Nadal en Roland Garros: “En la toma de medidas simuló el golpe de raqueta. Ver cómo te pasa cerca de la cara es increíble”

Cristiano, Messi, Sergio Ramos o Courtois, los futbolistas se pasan al negocio del fútbol: “La pasión te puede restar más que sumar”

Girona y Mallorca bajan a Segunda División, mientras que Celta y Getafe jugarán en Europa: así queda la clasificación de LaLiga

Enrique Riquelme acude al Santiago Bernabéu con la camiseta de Dani Carvajal: “Se vienen dos semanas interesantes”

El FC Barcelona vence 4-0 al Olympique de Lyon en la final de la Champions League femenina y logra el póker de títulos