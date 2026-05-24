Aplazado en Cádiz el tributo a una figura del carnaval al trascender denuncias de maltrato

Cádiz, 24 may (EFE).- La decisión del Ayuntamiento de Cádiz de aplazar sin fecha el acto de colocación de la estrella dedicada a Juan Carlos Aragón en el Paseo de la Fama del Carnaval ha generado un amplio debate político y social al trascender denuncias de maltrato presentadas por una expareja del autor gaditano y la existencia de una sentencia judicial firme por agresiones físicas y verbales.

El acto previsto para este domingo en la plaza de Fragela ha quedado suspendido por el Ayuntamiento, que ha comunicado que ha recibido "un escrito" de "una persona por un asunto producido en el entorno familiar" acompañado de "diversos documentos".

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"El Ayuntamiento de Cádiz ha decidido aplazar sin fecha el acto de la colocación de la estrella dedicada a Juan Carlos Aragón en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz", señaló a última hora del sábado un comunicado municipal, en el que argumentaba que la decisión se había adoptado "con el objetivo de recopilar más información sobre este asunto".

Además de la colocación de la estrella, también quedó aplazada la mesa redonda prevista en la Casa del Carnaval sobre la figura del comparsista.

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Por su parte, la Fundación Juan Carlos Aragón ha informado hoy de que su equipo jurídico está revisando la documentación recibida y que decidió aplazar temporalmente el acto "por responsabilidad institucional" y para actuar "con el máximo rigor, transparencia y respeto hacia todas las partes implicadas".

La presidenta de la fundación, Luisa Tejonero, reafirmó además el compromiso de la entidad con "el legado cultural, humano y artístico" del autor gaditano y agradeció las muestras de apoyo recibidas en las últimas horas.

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Tras conocerse el trasfondo de la suspensión, las reacciones políticas no se hicieron esperar. La concejala del Grupo Municipal Socialista y miembro de la Fundación Municipal de la Mujer, Paula Fernández, consideró "oportuna" la paralización del reconocimiento institucional.

Fernández señaló que, ante la existencia de una sentencia firme por maltrato, "ya no hay lugar a dudas sobre los hechos acontecidos" y defendió que una administración pública "no puede permanecer impasible ni mirar para otro lado" ante este tipo de situaciones.

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Por su parte, la concejala de Adelante Izquierda Gaditana Lorena Garrón reaccionó a través de redes sociales recordando el peso de Juan Carlos Aragón dentro del Carnaval de Cádiz y la admiración que despertó entre varias generaciones.

"Muchas generaciones hemos crecido escuchando sus chirigotas y comparsas. Hemos cantado sus letras hasta la saciedad. Mucha gente lo ha endiosado porque en el Carnaval era un referente. Nadie lo discute", señaló Garrón.

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No obstante, la edil sostuvo que "hace tiempo que en los mentideros corría la voz de que era un maltratador" y criticó que se haya "querido hacer como que no nos enterábamos porque a los referentes masculinos no se les rechista y menos si han fallecido". EFE

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