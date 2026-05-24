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0-3. Hito de Bruno Fernandes, superioridad del United y Liga Conferencia para el Brighton

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Iñaki Dufour

Redacción deportes, 24 may (EFE).- Bruno Fernandes ya es el máximo asistente de la historia en una temporada de la ‘Premier League’ inglesa, al entregar su vigésimo primer gol del curso, con el que desató la exhibición de superioridad del Manchester United, que goleó en 48 minutos al Brighton, con el consuelo de su pase a la Liga Conferencia (0-3).

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El United siente un poder desconocido en los últimos tiempos. El fichaje de Michael Carrick lo ha transformado en un bloque sin dudas, cuya convicción es evidente, mientras crece cada una de sus individuales en torno a un colectivo al que no logró sacar partido ni Ruben Amorim ni Erik Ten Hag ni nadie en los vaivenes recientes en Old Trafford.

Hoy es un equipo muy fiable. Tercero en la clasificación, directo a la Liga de Campeones, reencontrado con la versión que se le presupone y lo acerca a su rica historia, nada más necesitó el primer tiempo para imponerse al Brighton en el estadio American Express. Su quinta victoria en las últimas seis jornadas. El vigésimo triunfo en esta Premier, doce de ellos desde lo que dirige el excentrocampista, leyenda como jugador de los Diablos Rojos.

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A la media hora tomó ventaja. Es una ocasión, una invitación al gol, cada golpeo de Bruno Fernandes a balón parado. Lo fue su saque de esquina, su vigésimo primera asistencia de esta campaña en la liga inglesa, un récord en la competición. Lo remató de cabeza Dorgu para anotar el 0-1. Porque este United, además, tiene pegada. Y eso dispara su valor.

Todos se fueron a abrazar al internacional portugués, en plena forma para el próximo Mundial que aguarda en Estados Unidos, México y Canadá, pero también para reforzar las buenas sensaciones que se prevén en el futuro más inmediato para el Manchester United, que marcó el 0-2 antes del descanso, ante la impotencia del Brighton, aún en Europa.

Fue un golazo de precisión, movimiento e inteligencia. La pared entre Diallo y Mount fue perfecta, lo mejor visiblemente de la jugada. El pase al medio posterior lo remató Mbeumo sin oposición para agrandar la diferencia a favor del United. Un problema para el Brighton, cuyas aspiraciones de disputar la Liga Europa pasaban entonces por el triunfo.

Aún fue peor para el conjunto local, que recibió el 0-3 al inicio del segundo tiempo con un derechazo cruzado de Bruno Fernandes. No lo goleó aún más entonces el Manchester United porque le faltó toda la pegada que había demostrado antes. Cada incursión hacia el otro campo fue una ocasión del equipo de Michael Carrick, que jugó para más goles.

Ficha técnica:

0 – Brighton: Verbruggen; Wieffer, Van Hecke, Dunk, Kadioglu; Gross, Milner (March, m. 59); Gómez (Baleba, m. 59), Hinshelwood (Rutter, m. 74), De Cuyper (Minteh, m. 46); Wellbeck (Kostoulas, m. 59).

3 – Manchester United: Lammens; Mazraoui (Yoro, m. 74), Maguire, Lisandro Martínez, Shaw (Malacia, m. 82); Mainoo, Mount (Fletcher, m. 74); Diallo, Bruno Fernandes, Dorgu (Lacey, m. 62); Mbeumo (Zirkzee, m. 74).

Goles: 0-1, m. 33: Dorgu. 0-2, m. 42: Mbeumo. 0-3, m. 48: Bruno Fernandes.

Árbitro: Samuel Barrott.

Incidencias: partido correspondiente a la última jornada de la ‘Premier League’ inglesa, disputado en el estadio American Express ante unos 31.000 espectadores. EFE

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