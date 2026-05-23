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Quince detenidos por estafar 400.000 euros mediante llamadas que simulaban ser de bancos

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València, 23 may (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a quince personas, ocho hombres y siete mujeres de entre 19 y 55 años, acusadas de estafar cerca de 400.000 euros mediante llamadas telefónicas que simulaban ser de bancos.

La investigación se inició tras una denuncia presentada por un club deportivo de Alicante, pero se ha desarrollado en las provincias de Alicante, Baleares, Barcelona, Castellón, Granada, Jaén, Madrid, Málaga, Murcia, Tarragona y Valencia, ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado este sábado.

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El referido club de Sant Joan d'Alacant sufrió una estafa de más de 53.000 euros mediante la técnica conocida como 'vishing', que consiste en la suplantación telefónica de entidades bancarias para obtener el control de las cuentas de las víctimas.

La Guardia Civil ha logrado destapar una estructura criminal organizada a la que se atribuyen 26 delitos de estafa en diferentes puntos de España, a empresas, asociaciones y particulares, con un perjuicio económico total cercano a los 400.000 euros.

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La organización operaba mediante una estructura altamente especializada y distribuida en diferentes células. Los autores realizaban llamadas telefónicas haciéndose pasar por responsables de seguridad bancaria, generando situaciones de urgencia y alarma para conseguir que las víctimas facilitaran códigos de verificación o autorizaran operaciones bancarias sin conocer que estaban siendo estafadas.

Posteriormente, el dinero era transferido a distintas cuentas bancarias controladas por la organización, muchas de ellas facilitadas por terceros captados expresamente para esta función, conocidos como 'mulas'.

Los investigadores comprobaron igualmente que parte del dinero sustraído era convertido en criptomonedas y transferido a plataformas financieras internacionales.

La operación ha permitido identificar a otras 15 personas que actuaban como 'mulas' bancarias al servicio de la organización criminal.

Gracias a la coordinación con las entidades bancarias afectadas, se ha logrado recuperar judicialmente 20.000 euros correspondientes a una de las estafas investigadas.

A los detenidos se les imputan delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, y las diligencias han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante. EFE

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EFE

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