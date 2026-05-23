Buscan en Grecia a un joven montañero de Andújar (Jaén) desaparecido en el monte Olimpo

Jaén, 23 may (EFE).- Francisco de Paula Expósito, un joven montañero de 25 años de Andújar (Jaén), se encuentra desaparecido desde el pasado 19 de mayo cuando hacía una ruta por el monte Olimpo, una de las mayores cumbres de Grecia.

Según ha informado su familia en redes sociales, el joven se alojó el 18 de mayo en el refugio Spilios Agapitos, uno de los puntos habituales de paso para quienes intentan alcanzar el Mytikas, el pico más alto del Olimpo.

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La mañana siguiente envió un mensaje de wasap a su familia, a la que explicó que iniciaba la ruta y compartió una fotografía tomada entre las zonas de Skala y Skolio, dos de los tramos previos a la cima.

La última imagen que recibió su familia muestra a Francisco de Paula Expósito en mitad de las montañas griegas, rodeado de roca y entre niebla.

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La preocupación comenzó a aumentar cuando el joven no apareció en el alojamiento que tenía reservado para pasar la noche del 19 de mayo.

Los responsables del apartamento confirmaron posteriormente a la familia que el joven nunca llegó y que tampoco aparece en las cámaras de seguridad del establecimiento.

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Tampoco tomó el autobús que tenía previsto el día siguiente ni embarcó en el vuelo reservado para su regreso.

La Embajada española en Grecia trasladó a la familia que el último rastreo de cobertura de su teléfono móvil se produjo durante la madrugada del 19 al 20 de mayo, aunque dentro de un radio muy amplio de localización.

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La familia ha iniciado una campaña de difusión a través de redes sociales con la esperanza de que algún montañero o excursionista pueda aportar información. EFE

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