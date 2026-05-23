Morant, sobre una posible moción de censura: "No hay ningún proyecto al otro lado que reúna una mayoría social"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, sobre una posible moción de censura ha aseverado que "no hay ningún proyecto al otro lado que reúna una mayoría social".

De esta manera se ha expresado la también secretaria general del PSPV-PSOE, en 'l'esmorzar popular' de arranque de campaña de las elecciones municipales en la ciudad de València, en las que la líder de los socialistas, Pilar Bernabé, pretende alcanzar la Alcaldía en 2027.

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"Nosotros somos un Gobierno que estamos apoyados por una mayoría parlamentaria que apoya el proyecto de progreso de --presidente del Gobierno-- Pedro Sánchez, que ha sido un proyecto que ha hecho que España esté creciendo por encima de la media económicamente. Estamos creando empleo; hemos superado los 22 millones de personas afiliadas a la seguridad social. Estamos en un proceso de regularización de personas extranjeras y tenemos un proyecto avalado por esa mayoría social", ha comentado Morant.

A su parecer, "no hay ningún proyecto al otro lado que reúna una mayoría social". En todo caso, ha continuado, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "si cree que es capaz de reunir a esa mayoría social, lo primero que tendrá que hacer es presentar un proyecto de país".

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"Pero parece que su proyecto político, que hasta ahora es pactar con la extrema derecha y convertirse en un partido cada vez más de extrema derecha, no recaba, desde luego, apoyos mayoritarios en el Congreso de los Diputados", ha resaltado.

"NO LA HAY"

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Preguntado por si hay "total confianza" con los socios de Gobierno, Morant ha hecho hincapié en que esta es "la realidad que existe". "Soy consciente de que hay momentos en los que se generan quebrantos y que hay que volver a dar explicaciones y a unir esa mayor social", ha reconocido, para añadir que, "desde luego, lo que no hay en este país es una alternativa". "No la hay", ha apostillado.