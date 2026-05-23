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Vox pide en la Audiencia Nacional la prisión provisional del expresidente Zapatero

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Madrid, 23 may (EFE).- El líder de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado este sábado que su partido ha pedido hoy en la Audiencia Nacional que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero entre en prisión provisional.

Asimismo, ha solicitado la declaración como testigos del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y todos los miembros del Consejo de Ministros que participaron de la decisión del rescate de la compañía aérea Plus Ultra.

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Así lo ha señalado Abascal en declaraciones a los medios de comunicación al inicio de la manifestación convocada por Sociedad Civil Española para pedir la dimisión de Pedro Sánchez. "No queda nadie en el entorno de Sánchez que no esté acusado de gravísimos delitos", ha dicho el presidente de Vox, quien, además, ha criticado el deseo de este de retrasar las elecciones y perpetuarse en el poder.

En su escrito presentado en la Audiencia Nacional, Vox defiende que los datos conocidos en los últimos días exigen la adopción de medidas cautelares de mayor intensidad, más allá de, por ejemplo, la retirada del pasaporte.

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Los hechos evidencian que se están agravando exponencialmente las circunstancias (...) y elevan sobremanera el riesgo de fuga y la necesidad de aseguramiento de prueba, prosigue el texto.

Abascal ha apuntado que una inmensa mayoría de los españoles quiere terminar "de una vez por todas con este bochorno", y ha subrayado que su partido va a utilizar todos los instrumentos que estén a su alcance, tanto las movilizaciones como los judiciales, para "detener esta deriva y para acabar con el secuestro de España por parte de está mafia".

"Nadie se cree que Pedro Sánchez no esté detrás de todos estos asuntos de corrupción cuando todo tu entorno político y familiar está encarcelado, está imputado, está acusado de gravísimos delitos", ha manifestado Abascal.

El líder de Vox, quien ha afirmado que en el legado de José Luis Rodríguez Zapatero no hay nada defendible, ha reiterado que cada vez hay más motivos para presentar una moción de censura.

Preguntado por la defensa de la 'prioridad nacional', Abascal ha recordado que sobre esto ha hablado mucho durante toda la campaña. "Yo creo que la 'prioridad nacional' es un asunto de sentido común para cualquier país, que los nacionales estén en primer lugar en los intereses de los políticos, pero tampoco hoy quiero insistir en este mensaje político de Vox".

"Prefiero decir en el día de hoy que la 'prioridad nacional' de los españoles también es la expulsión de Pedro Sánchez del poder". EFE

(foto) (vídeo)

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EFE

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