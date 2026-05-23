La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) elige a Lucía Ruiz como nueva presidenta

Madrid, 23 may (EFE).- La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha elegido este sábado a Lucía Ruiz como nueva presidenta de la organización tras la celebración de una asamblea general ordinaria y se ha renovado la junta directiva.

Ruiz, quien hasta ahora era la delegada de Aragón, tomará las riendas de AVT y seguirá la estela de Ángeles Pedraza con la premisa de que "la memoria no es mirar al pasado, es proteger el futuro", ha señalado la asociación en una nota de prensa.

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"Somos lo que somos porque nos hicieron serlo, pero somos luchadores, somos valientes, y haremos que las víctimas del terrorismo estén donde tienen que estar, y no donde pretenden llevarnos", ha aseverado.

Además, Ruiz ha denunciando que se están viviendo unos momentos ne los que parece que las víctimas del terrorismo están siendo "relegadas al olvido y al ostracismo", y ha añadido que su mandato estará marcado por "la lucha, compromiso y recuperar valores perdidos".

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En el nuevo mandato también se ha reoorganizado la Junta Directiva -con cuatro mujeres y un hombre víctimas del terrorismo- con larga experiencia dentro de la asociación.

Víctor Manuel López será vicepresidente; Narcisa López Castro, secretaria General; y Ana Isabel Díaz y Milagros Valor, serán los vocales. EFE

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