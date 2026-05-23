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La Comunidad de Madrid pide a Sánchez "dar un paso al lado" y convocar elecciones ante la "corrupción generalizada"

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El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha reclamado este sábado al presidente del Ejecutivo central y líder del PSOE, Pedro Sánchez, "dar un paso al lado" y convocar elecciones ante la "corrupción generalizada" que le rodea.

En declaraciones a los medios en La Hiruela, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha exigido así una convocatoria con las urnas para "dejar paso a un Gobierno honrado que sea capaz de tomar las riendas de este país y acabar con la corrupción generalizada" que, según él, "ha traído el sanchismo".

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En esta línea, ha subrayado que "todo lo que rodea" al jefe del Ejecutivo central "es corrupción". "Estamos viendo con muchísima preocupación todos los casos de corrupción del entorno de Zapatero --el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero-- y de Pedro Sánchez. El señor Rodríguez Zapatero y su familia; Pedro Sánchez y su familia; Pedro Sánchez y sus amigos; Pedro Sánchez y su entorno; Pedro Sánchez y su mano derecha", ha remarcado.

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