Normantas, Krampelj, Petrasek y Hilliard renuevan con el Surne Bilbao hasta 2028

Bilbao, 23 may (EFE).- El Surne Bilbao confirmó la ampliación del contrato hasta 2028 del lituano Margiris Normantas, el esloveno Martin Krampelj y los estadounidenses Luke Petrasek y Darrun Hilliard.

Además de estos cuatro jugadores tienen contrato en vigor con el club vasco para la próxima temporada el base noruego Harald Frey, el pívot islandés Tryggvi Hlinason y los cupos nacionales Aleix Font, Amar Sylla y Bassala Bagayoko.

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La única baja confirmada hasta ahora en la plantilla de Jaume Ponsarnau, que recientemente extendió su contrato hasta 2029, es la de Melwin Pantzar. El base sueco ha jugado esta temporada en Bilbao cedido por Unicaja y el próximo curso se incorporará al equipo malagueño. EFE

ibn/jap

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