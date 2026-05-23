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Tres detenidos y siete policías heridos al finalizar la manifestación para pedir la dimisión de Sánchez

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Tres personas han sido detenidas y siete policías nacionales han resultado heridos leves en los enfrentamientos registrados al finalizar la 'Marcha por la dignidad' desarrollada este sábado, ha informado la Delegación del Gobierno en Madrid.

Los incidentes se han producido cuando algunos manifestantes intentaron llegar al Palacio de La Moncloa para protestar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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La Policía Nacional tuvo que impedir que algunos manifestantes de la 'Marcha por la dignidad' continuaran caminando para llevar la protesta a las puertas del Palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno.

En concreto, varias decenas de manifestantes que habían alcanzado el final del recorrido oficial en el Arco de la Victoria en Moncloa intentaron avanzar para llegar hasta el complejo de La Moncloa.

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Estos asistentes buscaron rebasar los límites de la convocatoria y trasladar sus protestas y consignas directamente a las puertas de la sede del Ejecutivo y residencia de Pedro Sánchez, algo tuvo que impedir la Policía.

En ese momento se produjeron algunos enfrentamientos que acabaron con tres detenidos y siete policías heridos leves. La Policía tuvo que realizar algunas cargas contra los manifestantes que avanzaban hacia La Moncloa y que llegaron a cortar durante algunos minutos la circulación en la autovía A-6.

Bajo el lema "¡Sánchez, dimisión ya!" y portando multitud de banderas españolas y algunas con la Cruz de San Andrés, los asistentes han coreado diferentes consignas contra el Ejecutivo de coalición que comparten PSOE y Sumar, el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero y también contra algunos medios de comunicación que cubrían la manifestación, cuyo trabajo han intentado boicotear.

La marcha, convocada por Sociedad Civil Española, que coordina a más de 150 asociaciones civiles, a la que se ha sumado Vox y el PP, ha sido secundada por unas 40.000 personas, según la Delegación el Gobierno en Madrid.

Dirigentes del PP, encabezados por su portavoz en el Senado, Alicia García, y de Vox, liderados por su presidente, Santiago Abascal, se han unido a la marcha para solicitar la salida de Sánchez por el "desastre" al que, a su juicio, está llevando a España.

También se ha visto al líder de Se Acabó la Fiesta (SALF) José Luis Alvise Pérez; al empresario y exdiputado de Ciudadanos ahora afín a Vox Marcos de Quinto y a Víctor de Aldama, acusado como conseguidor del entramado de cobro de mordidas por la compra de material sanitario en pandemia que se acaba de juzgar en el Tribunal Supremo e investigado también en la llamada trama de hidrocarburos.

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