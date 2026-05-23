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El costarricense Navas y el colombiano Mier se citan en la final Pumas-Cruz Azul en México

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México, 23 may (EFE).- El costarricense Keylor Navas, guardameta de los Pumas UNAM, y el colombiano Kevin Mier, portero del Cruz Azul, chocarán como piezas principales de sus equipos este domingo en la final del Clausura del fútbol mexicano.

Navas, tricampeón de la Liga de Campeones de Europa con el Real Madrid, es el líder de los felinos que dominaron la fase regular del certamen recargados en la seguridad del costarricense, quien sólo permitió 17 goles en 17 partidos.

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El veterano de 39 años, que llegó al conjunto azul y oro en el Apertura 2025, fue pieza clave el jueves pasado para que su equipo mantuviera virgen su portería en el empate sin goles que arrojó el juego de ida de la final en la casa del Cruz Azul.

Los felinos, dirigidos por el mexicano Efraín Juárez, campeón con el Atlético Nacional de Colombia en 2024, se caracterizan por su equilibrio; fueron el conjunto más goleador y el segundo menos vulnerado en la fase regular del Clausura.

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Además de Navas, los Pumas cuentan en la defensiva con la seguridad que aporta el colombiano Álvaro Angulo; en la media cancha destaca el aporte del panameño Adalberto Carrasquilla y el ecuatoriano Pedro Vite; y en el ataque suma la contundencia del paraguayo Robert Morales.

Los felinos buscarán levantar su octavo título de liga. La más reciente ocasión que se coronaron fue en Clausura 2011.

Con Cruz Azul, Kevin Mier vive entre el amor y el odio de sus aficionados.

El internacional colombiano ha sido criticado de manera severa por sus constantes errores en partidos de eliminación directa que han privado al equipo de obtener al menos un título más.

En la actual fase final, un par de fallos suyos, en la semifinal ante el Guadalajara, estuvieron cerca de dejarlos eliminados.

A pesar de ello, el entrenador Joel Huiqui le dio la confianza para seguir como titular en el juego de ida del pasado jueves, partido en el que Mier se comportó a la altura para mantener en cero su meta.

Además de Mier, La Máquina, que acabó en el tercer lugar de la clasificación, tiene como hombre fuerte en su zaga a Willer Ditta, otro internacional colombiano, quien fue pieza fundamental para que el equipo presumiera de la tercera mejor defensiva.

En el centro del campo brilla el local Carlos Rodríguez, encargado de surtir de balones a artilleros de la talla del uruguayo Gabriel Fernández y del nigeriano Christian Ebere.

El Cruz Azul intentará a Pumas para obtener su décimo título de liga. Su más reciente campeonato lo ganó en 2021. EFE

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EFE

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