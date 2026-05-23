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Urtasun pide a la Fiscalía que investigue las torturas y agresiones sexuales a la flotilla

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Barcelona, 23 may (EFE).- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha pedido este sábado desde el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, donde este mediodía han llegado una veintena de activistas de la Global Sumud Flotilla, que la Fiscalía investigue los "maltratos, torturas y agresiones sexuales" denunciadas por sus integrantes.

"No permitiremos que esto quede impune. Queremos que la Fiscalía, ya de forma inmediata, inicie un procedimiento ante la Audiencia Nacional para abrir una investigación y una causa contra los responsables que han torturado y han maltratado a nuestros conciudadanos", ha señalado.

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Así se ha pronunciado Urtasun en declaraciones a los medios desde la zona de llegadas de la Terminal 2 del Aeropuerto de Barcelona - El Prat, donde unas 200 personas se han agolpado con sendas banderas de Palestina y varias pancartas para dar la bienvenida a los activistas.

El ministro también ha llamado a seguir trabajando para "acabar de una vez" con el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel, que según él "es una vergüenza que aún esté en vigor", y ha recordado que España ya ha solicitado su suspensión.

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"Hoy he querido estar aquí para apoyar evidentemente a los miembros de la flotilla. En un acto heroico han puesto su cuerpo y su alma para denunciar una vez más el genocidio de Israel", ha dicho también Urtasun, que ha tachado la interceptación de Israel como "un acto de piratería".

El ministro también se ha dirigido al Partido Popular y a Vox, y les ha preguntado: "¿Qué tienen que decir cuando Netanyahu tortura a sus conciudadanos?".

"Dónde queda la prioridad nacional del Partido Popular y Vox cuando Netanyahu tortura y agrede a nuestros compatriotas? Me gustaría que salieran de su silencio y dieran un poco la cara porque hasta ahora no la han dado", ha añadido.

La exalcaldesa de Montcada i Reixac (Barcelona) Laura Campos (Comuns), integrante de la flotilla, ha denunciado que fueron expuestos a "una brutalidad extrema y a una violencia extrema" por parte de la policía israelí.

Ha relatado que primero estuvieron en un barco cárcel en alta mar durante más de 48 horas y luego más tarde en el puerto y posteriormente en una cárcel de la "Palestina ocupada".

"La escalada de violencia, comparada con la flotilla anterior, era bastante impensable y no esperábamos que la hubiera. Se han reportado muchísimos casos de compañeros y compañeras que, incluso en Estambul, cuando llegamos, tuvieron que ir al hospital para ser atendidos", ha dicho.

Ahora la organización está haciendo una recopilación de todos y cada uno de estos casos, incluso de agresiones sexuales, y ha dicho que los datos "saldrán en los próximos días".

"Si han hecho esto con nosotros a plena luz del día, además, ¿qué puede estar pasando con los 9.500 palestinos y palestinas que están a día de hoy en un centro de detención en Israel? Muchos de ellos todavía sin saber qué cargos se les imputa, y entre ellos también centenares de niños y niñas", ha denunciado.

Campos ha exigido a la comunidad internacional y a la Unión Europea que "dejen de ser cómplices por omisión", que se acabe con la impunidad "del gobierno psicópata y genocida de Israel" y que dejen de mirar hacia otro lado y que "empiecen a actuar ya". EFE

(vídeo)

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EFE

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