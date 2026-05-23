Bildu denuncia la actuación de la Ertzainza al llegar a Bilbao la Global Sumud Flotilla

Bilbao, 23 may (EFE).- EH Bildu ha denunciado la "dura actuación" de la Ertzaintza en el aeropuerto de Bilbao a la llegada de los miembros de la delegación vasca de la Global Sumud Flotilla y ha anunciado que pedirá la comparecencia urgente del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, en el Parlamento vasco para que dé explicaciones al respecto.

La Ertzaintza ha detenido a cuatro personas en el aeropuerto ubicado en Loiu (Bizkaia) en el transcurso de los incidentes registrados a primera hora de esta tarde en sus instalaciones, donde un grupo de personas ha esperado durante la mañana la llegada de los seis activistas de la delegación vasca de la flotilla propalestina.

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Tras lo ocurrido, el Departamento vasco de Seguridad ha informado de que la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza ha iniciado una investigación para verificar si la actuación de los agentes se ajusta a las instrucciones en vigor.

En una nota, EH Bildu ha denunciado la actuación policial "contra los miembros de la Global Sumud Flotilla y contra las personas que se han acercado al aeropuerto de Loiu para mostrarles su solidaridad".

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Según ha indicado, "la violencia ejercida contra una acción que simboliza la solidaridad y la defensa de los derechos humanos no tiene ninguna justificación" y "no es aceptable golpear y detener en Euskal Herria a personas que han sido secuestradas por Israel".

La coalición abertzale ha exigido "la inmediata" puesta en libertad de los detenidos y "el fin de la hostilidad contra las acciones de solidaridad. También ha pedido que "los responsables de estos hechos den las explicaciones necesarias y asuman responsabilidades". EFE

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